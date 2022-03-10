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Educação

Instituto Federal em Suzano vai ampliar oferta de vagas com construção de novo prédio

Obra está orçada em R$ 3,8 milhões que permitirá a ampliação de vagas

10 março 2022 - 18h16 Por de Suzano
Instituto Federal em Suzano vai ampliar oferta de vagas com construção de novo prédio

O Campus Suzano do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) realiza uma cerimônia, nesta sexta-feira, às 9h30, para anunciar a construção de um novo prédio de salas de aulas. Uma obra orçada em R$ 3,8 milhões que permitirá a ampliação de vagas em cursos técnicos integrados ao nível médio, superiores e cursos rápidos de qualificação.

Nesse evento, também serão inaugurados três laboratórios didáticos, um laboratório de Biologia, um laboratório de Alimentos e o Fab Lab, um espaço equipado com equipamentos digitais de manufatura aditiva, que será aberto à comunidade escolar de Suzano, para que esta possa ter contato com a filosofia “maker” , a qual suporta o aprendizado por meio da execução de protótipos, fazendo com que o estudante coloque em prática seus projetos e ideias.

O evento terá a presença do Reitor do Instituto Federal de São Paulo, Silmário Batista dos Santos, do Prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, do Deputado Federal Márcio Alvino, do Deputado Estadual André do Prado, e demais autoridades da região do Alto Tietê.  Segundo o diretor geral do Campus, Eugenio Zampini, essa expansão só está sendo possível devido a destinação de uma emenda parlamentar do Deputado Márcio Alvino e de uma articulação do Deputado em conjunto com o Prefeito de Suzano e com o reitor do Instituto Federal junto à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação que destinou valor semelhante ao projeto. Esforços orçamentários adicionais da reitoria do Instituto Federal estão em andamento para garantir a complementação dos recursos necessários para as obras.

Atualmente, o Câmpus, localizado na Avenida Mogi das Cruzes, oferece cursos, totalmente gratuitos, de nível técnico, superior e pós-graduação.  Estes são: os técnicos integrados ao ensino médio de Automação Industrial e Química em horário integral e para o segundo semestre está previsto a oferta de curso técnico em Administração para jovens e adultos (PROEJA). Também, cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino médio de Automação Industrial e Administração. Além disso, são ofertados cursos superiores em Engenharia de Controle e Automação, Química Industrial, Tecnólogo em Logística, Licenciatura em Química, Pós-graduação em Logística e cursos de curta duração de formação específica.

Estudam, nesse complexo, aproximadamente 1,3 mil alunos matriculados em cursos regulares e 400 alunos nos cursos de formação específica de curta duração, sendo que o novo anexo capacitará a escola oferecer mais cursos integrados, superiores e de curta duração, passando a acolher aproximadamente 2,5 mil estudantes da região do Alto Tietê. Além de salas de aulas, já está sendo iniciada a construção de uma área de convívio para os estudantes e há planos para a construção de um auditório que atenda a comunidade susanense e ampliação da biblioteca que é aberta a frequência pública.

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