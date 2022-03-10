Instituto Federal em Suzano vai ampliar oferta de vagas com construção de novo prédio

O Campus Suzano do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) realiza uma cerimônia, nesta sexta-feira, às 9h30, para anunciar a construção de um novo prédio de salas de aulas. Uma obra orçada em R$ 3,8 milhões que permitirá a ampliação de vagas em cursos técnicos integrados ao nível médio, superiores e cursos rápidos de qualificação.

Nesse evento, também serão inaugurados três laboratórios didáticos, um laboratório de Biologia, um laboratório de Alimentos e o Fab Lab, um espaço equipado com equipamentos digitais de manufatura aditiva, que será aberto à comunidade escolar de Suzano, para que esta possa ter contato com a filosofia “maker” , a qual suporta o aprendizado por meio da execução de protótipos, fazendo com que o estudante coloque em prática seus projetos e ideias.

O evento terá a presença do Reitor do Instituto Federal de São Paulo, Silmário Batista dos Santos, do Prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, do Deputado Federal Márcio Alvino, do Deputado Estadual André do Prado, e demais autoridades da região do Alto Tietê. Segundo o diretor geral do Campus, Eugenio Zampini, essa expansão só está sendo possível devido a destinação de uma emenda parlamentar do Deputado Márcio Alvino e de uma articulação do Deputado em conjunto com o Prefeito de Suzano e com o reitor do Instituto Federal junto à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação que destinou valor semelhante ao projeto. Esforços orçamentários adicionais da reitoria do Instituto Federal estão em andamento para garantir a complementação dos recursos necessários para as obras.