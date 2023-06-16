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Cidades

2º 'Arraiá Cultural do Casarão da Memória' ocorre nesta sexta e sábado

Evento, que será realizado no número 547 da rua Campos Salles, terá entrada gratuita e receberá diversas atrações como, visita guiada, apresentações musicais, apreciação da gastronomia da região, entre outras

16 junho 2023 - 12h15 Por de Suzano
2º 'Arraiá Cultural do Casarão da Memória' ocorre nesta sexta e sábado

A Secretaria de Cultura de Suzano promove nesta sexta-feira e sábado (16 e 17/06) a 2ª edição do “Arraiá Cultural do Casarão da Memória”, atividade que visa fortalecer o artesanato e as festas tradicionais suzanenses.

O evento, que será realizado no número 547 da rua Campos Salles, terá entrada gratuita e receberá diversas atrações como, visita guiada, apresentações musicais, apreciação da gastronomia da região, entre outras.

Durante a sexta-feira, data que marca o início da programação, das 10 horas ao meio-dia, haverá a visitação guiada pelo interior do Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, momento em que o público poderá conhecer o passo a passo da formação da sociedade suzanense. A mesma atividade será realizada das 13 às 19 horas. Ainda na sexta, a partir das 10 horas, haverá a exposição e venda de artesanatos. Iniciando o período da tarde, a partir do meio-dia, haverá quitutes juninos no Café da Ferrovia

Quem comparecer ao local terá à disposição outras excelentes opções gastronômicas, como a pizza artesanal, atividade com a supervisão da chef Carol Galindo que acontece às 18 horas. 

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