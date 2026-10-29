Meio Ambiente promove 2ª oficina para discutir implantação do ‘Pagamento por Serviços Ambientais’

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou, na última segunda-feira (26/10), a segunda oficina para discutir a implantação do programa de “Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)” na cidade. O encontro, realizado no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, reuniu profissionais ligados à área para debater as primeiras diretrizes da política pública, que busca incentivar a preservação e a recuperação de áreas naturais.
O PSA é um mecanismo de incentivo financeiro que prevê a remuneração de proprietários rurais, agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais por ações que contribuam para proteção, recuperação e conservação dos recursos e dos serviços ecossistêmicos. A proposta é reconhecer o papel daqueles que preservam o meio ambiente, oferecendo estímulos para a manutenção de áreas verdes e a adoção de práticas sustentáveis.
Em Suzano, a implantação desta política ambiental tem relevância especial em razão da presença de áreas de proteção e recuperação de mananciais, como as existentes na região de Palmeiras. A iniciativa poderá contribuir para a restauração ecológica, a ampliação das áreas de mata conservadas ou recuperadas e a valorização dos proprietários que mantêm suas terras preservadas.
Outro aspecto importante é o incentivo à permanência dos proprietários rurais em seus imóveis, contribuindo para a manutenção das características ambientais dessas áreas e para a prevenção do parcelamento irregular do solo. Desta forma, o PSA poderá se tornar uma ferramenta complementar às ações de fiscalização e conservação ambiental já desenvolvidas pela administração municipal.
Participaram do encontro, representando a Prefeitura de Suzano, a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo; o engenheiro agrônomo Pedro Lopes Garcia; a engenheira florestal Tatiana Luz da Cunha; e a engenheira ambiental Mariana Ferreira da Trindade. Também estiveram presentes o representante da organização The Nature Conservancy (TNC) Lucas Afonso; o ambientalista Ricardo Moscatelli; e o integrante da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) Felipe de Almeida.
A oficina marcou uma etapa inicial das discussões sobre a estruturação do PSA no município. Nos próximos encontros, os profissionais deverão avançar na identificação das áreas prioritárias para a aplicação do mecanismo, além da elaboração de critérios e diretrizes que possam orientar sua futura implementação.
A responsável pela Fiscalização e Controle Ambiental da Prefeitura de Suzano, Solange Wuo, destacou a importância do diálogo entre diferentes profissionais para a construção de uma política pública que atenda às necessidades ambientais do município. “Este primeiro encontro foi importante para reunirmos diferentes conhecimentos e começarmos a discutir como o ‘Pagamento por Serviços Ambientais’ poderá ser estruturado em Suzano. Nosso objetivo é construir diretrizes que valorizem aqueles que contribuem para a preservação dos recursos naturais, especialmente em regiões ambientalmente sensíveis, como as áreas de mananciais”, afirmou.
O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, ressaltou que a iniciativa representa mais uma possibilidade de fortalecer as ações de conservação ambiental no município. “Suzano possui áreas de grande importância ambiental, e precisamos buscar mecanismos que incentivem sua preservação. O ‘Pagamento por Serviços Ambientais’ é uma ferramenta que pode aproximar o poder público dos proprietários rurais, reconhecendo o trabalho de quem protege nossas áreas verdes. Estamos dando os primeiros passos para avaliar a implantação dessa política e ampliar as estratégias de proteção do meio ambiente em nossa cidade”, declarou.