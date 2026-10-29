Meio Ambiente promove 2ª oficina para discutir implantação do ‘Pagamento por Serviços Ambientais’

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou, na última segunda-feira (26/10), a segunda oficina para discutir a implantação do programa de “Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)” na cidade. O encontro, realizado no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, reuniu profissionais ligados à área para debater as primeiras diretrizes da política pública, que busca incentivar a preservação e a recuperação de áreas naturais.

O PSA é um mecanismo de incentivo financeiro que prevê a remuneração de proprietários rurais, agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais por ações que contribuam para proteção, recuperação e conservação dos recursos e dos serviços ecossistêmicos. A proposta é reconhecer o papel daqueles que preservam o meio ambiente, oferecendo estímulos para a manutenção de áreas verdes e a adoção de práticas sustentáveis.

Em Suzano, a implantação desta política ambiental tem relevância especial em razão da presença de áreas de proteção e recuperação de mananciais, como as existentes na região de Palmeiras. A iniciativa poderá contribuir para a restauração ecológica, a ampliação das áreas de mata conservadas ou recuperadas e a valorização dos proprietários que mantêm suas terras preservadas.

Outro aspecto importante é o incentivo à permanência dos proprietários rurais em seus imóveis, contribuindo para a manutenção das características ambientais dessas áreas e para a prevenção do parcelamento irregular do solo. Desta forma, o PSA poderá se tornar uma ferramenta complementar às ações de fiscalização e conservação ambiental já desenvolvidas pela administração municipal.