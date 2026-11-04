Vereador Denis é eleito presidente da Câmara de Suzano para o biênio 2027–2028

O vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado, foi eleito presidente da Câmara de Suzano para o biênio 2027–2028. Em seu quinto mandato, o parlamentar retorna ao comando do Legislativo, cargo que já ocupou entre 2015 e 2016, com uma trajetória de atuação em defesa da população e de conquistas para o município.
A votação aconteceu na sessão ordinária nesta quarta-feira (4). A Mesa Diretiva será composta pelos vereadores Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, como vice-presidente; Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, como primeiro secretário; José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, como segundo secretário; e Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, como terceiro secretário.
Com quase duas décadas de experiência na vida pública, Denis consolidou sua liderança política por meio da articulação com diferentes esferas de governo, da busca por investimentos e de um trabalho voltado às necessidades dos moradores. Saúde, educação, inclusão social e infraestrutura estão entre as principais prioridades de seu mandato.
Entre as conquistas de sua trajetória, destaca-se a articulação de mais de R$ 12 milhões em emendas parlamentares para Suzano, em parceria com o então deputado federal Marco Bertaiolli. Em 2025, o vereador também destacou a conquista de R$ 2 milhões para a saúde, por meio do deputado federal Márcio Alvino (PL).
Uma das principais bandeiras de Denis é a atenção às pessoas com deficiência e suas famílias. O parlamentar participou da articulação para a obtenção de recursos destinados à construção do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, no Parque Municipal Max Feffer, incluindo R$ 3 milhões em emenda parlamentar de Bertaiolli e R$ 1.5 milhão de Alvino. O equipamento tem como objetivo ampliar o atendimento às crianças com deficiência, especialmente aquelas com transtorno do espectro autista (TEA).
Em junho de 2026, Denis também teve aprovado pela Câmara o projeto de lei de sua autoria que institui o Estatuto Municipal da Pessoa com TEA. A proposta reúne direitos e diretrizes nas áreas de saúde, educação, assistência social, transporte e acessibilidade, com o objetivo de facilitar o acesso das famílias às políticas públicas.
A preocupação com a saúde também levou o vereador a solicitar ao governo estadual recursos para a implantação de uma Farmácia de Alto Custo em Suzano, buscando reduzir a necessidade de deslocamento dos pacientes para outros municípios.
Experiência e liderança
Denis iniciou sua trajetória política seguindo os passos de seu pai, Pedro da Silva, o Pedrinho do Mercado, que também presidiu a Câmara de Suzano.
O parlamentar assumiu seu primeiro mandato em agosto de 2007. Desde então, construiu uma atuação marcada pelo diálogo, pela defesa de políticas públicas e pela busca de soluções para os desafios da cidade. Nas eleições de 2024, recebeu 5.244 votos, conquistando seu quinto mandato.
Ao retornar à presidência, Denis reafirma o compromisso de fortalecer o papel institucional da Câmara, valorizar o trabalho dos vereadores e manter o Legislativo próximo da população.
Entre as prioridades da nova gestão está o fortalecimento do diálogo com o Poder Executivo, liderado pelo prefeito Pedro Ishi (PL), e com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), especialmente por meio do deputado estadual eleito Rodrigo Ashiuchi (PL). A proposta é ampliar a articulação entre os Poderes, respeitando suas atribuições e independência, para viabilizar investimentos, fortalecer políticas públicas e buscar soluções para as principais demandas de Suzano.
Para Denis, a união de esforços entre as lideranças políticas é fundamental para garantir avanços ao município e transformar as necessidades da população em resultados concretos.
“Assumir novamente a presidência da Câmara é uma responsabilidade muito grande. Conheço os desafios da nossa cidade e sei que, por trás de cada pedido que chega ao nosso gabinete, existe uma pessoa ou uma família que precisa de uma resposta. É por essas pessoas que trabalhamos. Quero uma Câmara forte, atuante, aberta ao diálogo e, principalmente, comprometida em melhorar a vida da população”, afirmou.
O parlamentar também destaca que a experiência acumulada ao longo dos mandatos será fundamental para a condução dos trabalhos da Casa de Leis e para o fortalecimento das relações institucionais.
“A política precisa produzir resultados. Queremos manter uma relação de diálogo e respeito com o prefeito Pedro Ishi e fortalecer a parceria institucional com a Alesp, contando também com a atuação do deputado estadual eleito Rodrigo Ashiuchi. Suzano tem muito a ganhar quando as lideranças trabalham em conjunto, cada uma cumprindo seu papel, mas todas com o mesmo objetivo: melhorar a qualidade de vida da nossa população”, concluiu.