Vereador Denis é eleito presidente da Câmara de Suzano para o biênio 2027–2028

O vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado, foi eleito presidente da Câmara de Suzano para o biênio 2027–2028. Em seu quinto mandato, o parlamentar retorna ao comando do Legislativo, cargo que já ocupou entre 2015 e 2016, com uma trajetória de atuação em defesa da população e de conquistas para o município.

A votação aconteceu na sessão ordinária nesta quarta-feira (4). A Mesa Diretiva será composta pelos vereadores Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, como vice-presidente; Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, como primeiro secretário; José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, como segundo secretário; e Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, como terceiro secretário.

Com quase duas décadas de experiência na vida pública, Denis consolidou sua liderança política por meio da articulação com diferentes esferas de governo, da busca por investimentos e de um trabalho voltado às necessidades dos moradores. Saúde, educação, inclusão social e infraestrutura estão entre as principais prioridades de seu mandato.

Entre as conquistas de sua trajetória, destaca-se a articulação de mais de R$ 12 milhões em emendas parlamentares para Suzano, em parceria com o então deputado federal Marco Bertaiolli. Em 2025, o vereador também destacou a conquista de R$ 2 milhões para a saúde, por meio do deputado federal Márcio Alvino (PL).

Uma das principais bandeiras de Denis é a atenção às pessoas com deficiência e suas famílias. O parlamentar participou da articulação para a obtenção de recursos destinados à construção do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, no Parque Municipal Max Feffer, incluindo R$ 3 milhões em emenda parlamentar de Bertaiolli e R$ 1.5 milhão de Alvino. O equipamento tem como objetivo ampliar o atendimento às crianças com deficiência, especialmente aquelas com transtorno do espectro autista (TEA).

Em junho de 2026, Denis também teve aprovado pela Câmara o projeto de lei de sua autoria que institui o Estatuto Municipal da Pessoa com TEA. A proposta reúne direitos e diretrizes nas áreas de saúde, educação, assistência social, transporte e acessibilidade, com o objetivo de facilitar o acesso das famílias às políticas públicas.

A preocupação com a saúde também levou o vereador a solicitar ao governo estadual recursos para a implantação de uma Farmácia de Alto Custo em Suzano, buscando reduzir a necessidade de deslocamento dos pacientes para outros municípios.

Experiência e liderança

Denis iniciou sua trajetória política seguindo os passos de seu pai, Pedro da Silva, o Pedrinho do Mercado, que também presidiu a Câmara de Suzano.