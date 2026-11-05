Estudantes do polo da Univesp de Suzano participam de formatura on-line

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) realizou durante a noite desta quarta-feira (04/11) mais uma cerimônia de colação de grau para cinco estudantes do polo de Suzano. Os alunos concluíram os cursos de Administração, Letras, Pedagogia e Tecnologia da Informação (TI). Com a nova turma, o município passa a contabilizar 218 alunos formados desde a implantação da unidade, em 2018.
A cerimônia ocorreu de forma on-line, na sede do polo da universidade, no centro, e contou com a presença da primeira-dama Déborah Ishi. O evento representou a etapa final de uma importante jornada para os estudantes, que agora passam a contar com a graduação para ampliar as oportunidades profissionais e dar sequência aos projetos pessoais e de carreira.
Os interessados em ingressar na instituição podem acessar o site vestibular.univesp.br para acompanhar a abertura de inscrições para o primeiro semestre de 2027. A universidade oferece opções de cursos em três eixos do conhecimento: Licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia), Negócios e Produção (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais) e Computação (Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial).
Déborah afirmou que a colação de grau representa uma conquista significativa para os formandos e suas famílias. “A conclusão do ensino superior é um momento muito especial, que representa anos de dedicação, aprendizado e superação de desafios. É uma alegria acompanhar esses cinco estudantes encerrando essa etapa tão importante e saber que, por meio da Univesp, estamos ampliando o acesso à educação pública e gratuita em nossa cidade. Cada novo profissional formado representa uma conquista para sua família e também para Suzano. Desejo muito sucesso a todos nessa nova fase”, destacou.