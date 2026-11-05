Estudantes do polo da Univesp de Suzano participam de formatura on-line

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) realizou durante a noite desta quarta-feira (04/11) mais uma cerimônia de colação de grau para cinco estudantes do polo de Suzano. Os alunos concluíram os cursos de Administração, Letras, Pedagogia e Tecnologia da Informação (TI). Com a nova turma, o município passa a contabilizar 218 alunos formados desde a implantação da unidade, em 2018.

A cerimônia ocorreu de forma on-line, na sede do polo da universidade, no centro, e contou com a presença da primeira-dama Déborah Ishi. O evento representou a etapa final de uma importante jornada para os estudantes, que agora passam a contar com a graduação para ampliar as oportunidades profissionais e dar sequência aos projetos pessoais e de carreira.