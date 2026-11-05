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Cidades

Inscritos no Enem terão gratuidade nos ônibus municipais nos dias de prova

Candidatos que realizarem o exame nos dois próximos domingos poderão utilizar gratuitamente as linhas municipais, das 11 às 20 horas

05 novembro 2026 - 19h39 Por De Suzano
Inscritos no Enem terão gratuidade nos ônibus municipais nos dias de prova Inscritos no Enem terão gratuidade nos ônibus municipais nos dias de prova - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano terão transporte gratuito em Suzano nas linhas de ônibus municipais. O benefício aos candidatos é fruto de uma parceria entre a prefeitura e a concessionária responsável pelo serviço, Radial Mais Transporte, que garantirá a livre circulação dos candidatos nos próximos dois domingos (8 e 15 de novembro), entre 11 e 20 horas, nos coletivos.

A medida visa facilitar o deslocamento aos locais de prova e leva em consideração o alto número de inscritos todos os anos. Para usufruir do benefício, o candidato precisa apresentar ao motorista o comprovante de inscrição no Enem e um documento oficial com foto para que seja permitido o acesso sem o pagamento da passagem. Os estudantes podem consultar o site da concessionária Radial Mais Transporte, por meio do link radialtransporte.com.br/linhas-suzano.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou a importância da parceria e o suporte aos candidatos. “A prefeitura tem atuado para facilitar o deslocamento dos estudantes e proporcionar mais tranquilidade a todos nesse momento tão importante. Os candidatos terão acesso aos ônibus horas antes do início e logo após a prova, para também voltarem com segurança e rapidez para casa”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou o apoio da administração municipal desde à preparação para a prova. “Já temos o Pré-Vestibular Municipal gratuito, que apoia centenas de alunos em busca dessas tão sonhadas vagas em uma universidade. Agora, no momento da prova, também estamos junto aos estudantes, promovendo as condições necessárias para que eles possam chegar sem problemas aos locais onde realizarão o Enem”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

 

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