Inscritos no Enem terão gratuidade nos ônibus municipais nos dias de prova

Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano terão transporte gratuito em Suzano nas linhas de ônibus municipais. O benefício aos candidatos é fruto de uma parceria entre a prefeitura e a concessionária responsável pelo serviço, Radial Mais Transporte, que garantirá a livre circulação dos candidatos nos próximos dois domingos (8 e 15 de novembro), entre 11 e 20 horas, nos coletivos.

A medida visa facilitar o deslocamento aos locais de prova e leva em consideração o alto número de inscritos todos os anos. Para usufruir do benefício, o candidato precisa apresentar ao motorista o comprovante de inscrição no Enem e um documento oficial com foto para que seja permitido o acesso sem o pagamento da passagem. Os estudantes podem consultar o site da concessionária Radial Mais Transporte, por meio do link radialtransporte.com.br/linhas-suzano.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou a importância da parceria e o suporte aos candidatos. “A prefeitura tem atuado para facilitar o deslocamento dos estudantes e proporcionar mais tranquilidade a todos nesse momento tão importante. Os candidatos terão acesso aos ônibus horas antes do início e logo após a prova, para também voltarem com segurança e rapidez para casa”, afirmou.