Mutirão de emprego reúne 837 candidatos e registra 60% das vagas preenchidas

O mutirão de emprego realizado na última sexta-feira (06/11), no Centro de Serviços Unificados (Centrus), registrou a presença de 837 candidatos em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, disponibilizou 450 vagas em diferentes áreas de atuação e alcançou a marca de 60% das preenchidas.

Ao longo da ação, 285 candidatos foram encaminhados para oportunidades de trabalho, enquanto os demais passaram a integrar o banco de dados para futuras seleções. O balanço também destacou o índice de preenchimento das vagas disponibilizadas, demonstrando a efetividade da iniciativa na aproximação entre empresas e profissionais que buscam uma colocação profissional.

Além dos resultados, o mutirão se destacou pelo atendimento humanizado oferecido aos participantes. As empresas presentes contaram com equipes especializadas de Recursos Humanos (RH), responsáveis por conduzir os processos de seleção e orientar os candidatos de acordo com os perfis profissionais e as necessidades de contratação.

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também atuou diretamente no acolhimento dos participantes, oferecendo suporte durante todas as etapas do atendimento. A proposta foi garantir que os candidatos recebessem orientação adequada, independentemente do encaminhamento imediato para uma vaga.