Mutirão de emprego reúne 837 candidatos e registra 60% das vagas preenchidas

O mutirão de emprego realizado na última sexta-feira (06/11), no Centro de Serviços Unificados (Centrus), registrou a presença de 837 candidatos em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, disponibilizou 450 vagas em diferentes áreas de atuação e alcançou a marca de 60% das preenchidas.
Ao longo da ação, 285 candidatos foram encaminhados para oportunidades de trabalho, enquanto os demais passaram a integrar o banco de dados para futuras seleções. O balanço também destacou o índice de preenchimento das vagas disponibilizadas, demonstrando a efetividade da iniciativa na aproximação entre empresas e profissionais que buscam uma colocação profissional.
Além dos resultados, o mutirão se destacou pelo atendimento humanizado oferecido aos participantes. As empresas presentes contaram com equipes especializadas de Recursos Humanos (RH), responsáveis por conduzir os processos de seleção e orientar os candidatos de acordo com os perfis profissionais e as necessidades de contratação.
A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também atuou diretamente no acolhimento dos participantes, oferecendo suporte durante todas as etapas do atendimento. A proposta foi garantir que os candidatos recebessem orientação adequada, independentemente do encaminhamento imediato para uma vaga.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, destacou os resultados alcançados e a importância da parceria com as empresas para ampliar as oportunidades no município.
“Os números demonstram o sucesso deste mutirão e reforçam a importância de aproximarmos as empresas dos profissionais que estão em busca de uma oportunidade. Tivemos uma grande participação da população, com equipes preparadas para oferecer um atendimento humanizado e acolhedor. Nosso trabalho não termina com o encerramento do evento, pois os candidatos que não conseguiram uma colocação neste momento permanecem em nosso banco de dados e poderão ser contemplados em futuras oportunidades”, afirmou.
O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o resultado da iniciativa representa mais um avanço nas políticas públicas voltadas à empregabilidade e ao desenvolvimento econômico da cidade. “Nosso compromisso é trabalhar para que cada vez mais suzanenses tenham acesso a oportunidades de emprego e possam transformar suas vidas por meio do trabalho. Receber mais de 800 candidatos em um único mutirão mostra a importância de iniciativas como essa. Quero parabenizar todas as empresas parceiras e as equipes da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo empenho e pelo cuidado com cada pessoa atendida. Seguiremos fortalecendo essas ações para gerar mais emprego, renda e dignidade para a nossa população”, declarou o chefe do Executivo.