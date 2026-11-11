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‘Caminho da Capacitação’ volta a Suzano com 60 vagas para cursos de ‘Manicure’ e ‘Barbeiro’

Unidade móvel de beleza e estética ficará instalada em frente ao Paço Municipal entre 23 de novembro e 4 de dezembro; inscrições já estão abertas no Saspe

11 novembro 2026 - 18h22 Por Suzano
Unidade móvel de beleza e estética ficará instalada em frente ao Paço Municipal entre 23 de novembro e 4 de dezembro; inscrições já estão abertas no Saspe Unidade móvel de beleza e estética ficará instalada em frente ao Paço Municipal entre 23 de novembro e 4 de dezembro; inscrições já estão abertas no Saspe - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A carreta estadual do programa “Caminho da Capacitação” retornará a Suzano para oferecer 60 vagas gratuitas nos cursos de “Manicure/Pedicure” e “Barbeiro”, destinados a moradores a partir de 16 anos. A nova atividade será realizada entre 23 de novembro e 4 de dezembro, em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, localizado na rua Baruel, 501, no centro, com três turmas distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite. As inscrições já estão abertas e devem ser efetuadas presencialmente no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na rua General Francisco Glicério, 1.334, também na região central. 

A iniciativa é desenvolvida por meio da parceria entre o governo estadual e a Prefeitura de Suzano, com participação do Fundo Social de Solidariedade e do Saspe. Nesta edição, a Unidade Móvel de Beleza e Estética disponibilizará 20 oportunidades por turma, oferecendo aos participantes a possibilidade de adquirir conhecimentos profissionais em um segmento que permite tanto a atuação em estabelecimentos especializados quanto a prestação de serviços autônomos.

As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, com 40 vagas destinadas ao curso de “Manicure/Pedicure”, distribuídas igualmente entre duas turmas. A primeira terá atividades das 8 às 12 horas, enquanto a segunda será realizada das 13 às 17 horas. A formação abordará conhecimentos relacionados aos cuidados e ao embelezamento das unhas, oferecendo aos participantes a possibilidade de desenvolver habilidades para ingressar no setor ou prestar serviços de maneira autônoma.

Já a capacitação de “Barbeiro” oferecerá 20 vagas no período noturno, das 18 às 22 horas. A opção é destinada a quem deseja aprender uma profissão no segmento de cuidados pessoais, com possibilidades de atuação em barbearias ou de atendimento por conta própria. O horário também representa uma alternativa para os moradores que precisam conciliar o aprendizado com o trabalho e outras responsabilidades durante o dia.

Para participar, os interessados devem comparecer à sede do Saspe, onde são realizadas as inscrições. A oferta contempla pessoas com idade mínima de 16 anos, e o preenchimento das turmas ocorrerá conforme a disponibilidade das oportunidades anunciadas.

A chegada da Unidade Móvel de Beleza e Estética marcará a quinta passagem do programa estadual “Caminho da Capacitação” por Suzano em 2026. Em janeiro, foram disponibilizadas 90 vagas para os cursos de “Panificação” e “Açougue (Magarefe)”. Já em agosto, 42 oportunidades contemplaram as formações de “Manutenção Preventiva em Condicionador de Ar Compacto e Split” e “Processo de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split”. Em setembro, outras 45 vagas foram destinadas ao curso de “Criação de Jogos Digitais e Aplicativos – Iniciante”, enquanto outubro contou com 60 oportunidades para “Conserto e Ajustes” e “Corte e Costura”. Com a nova programação, o município alcançará 297 vagas ofertadas pelo projeto ao longo do ano.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, destacou a importância de manter a oferta de cursos acessíveis aos moradores. “A cada nova etapa, conseguimos oferecer conhecimentos em diferentes áreas e alcançar pessoas que buscam uma oportunidade de aprender uma profissão. Os cursos de beleza são uma alternativa para quem deseja trabalhar por conta própria, conquistar clientes ou complementar a renda familiar. Essa parceria com o Estado nos permite ampliar o acesso à qualificação e oferecer possibilidades para que os participantes desenvolvam suas habilidades”, afirmou.

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