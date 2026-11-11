‘Caminho da Capacitação’ volta a Suzano com 60 vagas para cursos de ‘Manicure’ e ‘Barbeiro’

A carreta estadual do programa “Caminho da Capacitação” retornará a Suzano para oferecer 60 vagas gratuitas nos cursos de “Manicure/Pedicure” e “Barbeiro”, destinados a moradores a partir de 16 anos. A nova atividade será realizada entre 23 de novembro e 4 de dezembro, em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, localizado na rua Baruel, 501, no centro, com três turmas distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite. As inscrições já estão abertas e devem ser efetuadas presencialmente no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na rua General Francisco Glicério, 1.334, também na região central.

A iniciativa é desenvolvida por meio da parceria entre o governo estadual e a Prefeitura de Suzano, com participação do Fundo Social de Solidariedade e do Saspe. Nesta edição, a Unidade Móvel de Beleza e Estética disponibilizará 20 oportunidades por turma, oferecendo aos participantes a possibilidade de adquirir conhecimentos profissionais em um segmento que permite tanto a atuação em estabelecimentos especializados quanto a prestação de serviços autônomos.

As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, com 40 vagas destinadas ao curso de “Manicure/Pedicure”, distribuídas igualmente entre duas turmas. A primeira terá atividades das 8 às 12 horas, enquanto a segunda será realizada das 13 às 17 horas. A formação abordará conhecimentos relacionados aos cuidados e ao embelezamento das unhas, oferecendo aos participantes a possibilidade de desenvolver habilidades para ingressar no setor ou prestar serviços de maneira autônoma.

Já a capacitação de “Barbeiro” oferecerá 20 vagas no período noturno, das 18 às 22 horas. A opção é destinada a quem deseja aprender uma profissão no segmento de cuidados pessoais, com possibilidades de atuação em barbearias ou de atendimento por conta própria. O horário também representa uma alternativa para os moradores que precisam conciliar o aprendizado com o trabalho e outras responsabilidades durante o dia.