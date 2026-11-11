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Cidades

Com sorteio de prêmios, ACE Suzano lança 14ª edição da campanha 'Natal Premiado'

Ação fortalece o comércio local e incentiva as compras no varejo da cidade; consumidores poderão concorrer a moto elétrica 0 km, eletroeletrônicos, smartphones e bicicletas

11 novembro 2026 - 17h47 Por Suzano
Ação fortalece o comércio local e incentiva as compras no varejo da cidade Ação fortalece o comércio local e incentiva as compras no varejo da cidade - (Foto: Divulgação/ACE)
Neste bimestre, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano dá início à 14ª edição da campanha “Natal Premiado ACE Suzano 2026”, que faz parte das ações Compre em Suzano, iniciativa da entidade que reúne campanhas promocionais ao longo do ano para incentivar as compras no comércio local, valorizar as empresas participantes e movimentar a economia da cidade.

Nesta edição, os consumidores poderão concorrer a diversos prêmios, entre eles uma moto elétrica 0 km, uma Smart TV de 43 polegadas, um notebook, dois smartphones e duas bicicletas.

Para participar, o consumidor deverá realizar suas compras em uma das lojas participantes, solicitar seu cupom e acessar o aplicativo ACE Suzano para efetuar o cadastro. Em seguida, deverá escanear o QR Code ou o número da sorte indicado no próprio cupom, conforme as orientações do aplicativo. O app está disponível para download no Google Play (Android) e na App Store (iOS). Todos os cupons cadastrados estarão concorrendo ao sorteio principal, que será realizado no dia 29 de dezembro de 2026, às 15 horas, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da ACE Suzano no YouTube.

A campanha já conta com o patrocínio da cooperativa Sicredi e das empresas Amorim Telecom, BGMax Tecnologia, Espaço K, Trevo do Torresmo e Açaí, Postos Quality e Elpam Viagem.

Empresas interessadas em participar da ação como patrocinadoras e ter suas marcas divulgadas nos materiais promocionais e na decoração natalina da região central da cidade podem entrar em contato com a ACE Suzano pelo telefone (11) 4744-8400 ou WhatsApp (11) 96826-0090 até dia 13 de Novembro.

O presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, destaca que a campanha tem impacto direto no movimento do comércio e no desenvolvimento econômico da cidade.

“O Natal Premiado mobiliza lojistas e consumidores, gera fluxo nas lojas e estimula o hábito de comprar em Suzano. A campanha faz parte do Compre em Suzano, uma iniciativa que fortalece o comércio local, movimenta a economia e valoriza as empresas da nossa cidade. Além disso, o Natal é um momento especial de união das famílias, de confraternização e de renovação do espírito natalino. Por isso, queremos que essa campanha também contribua para tornar essa época ainda mais especial para a população. Contamos com a participação do público, dos lojistas e dos nossos associados”, afirmou.

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