Duplicação da Índio-Tibiriçá está em fase de contratação do licenciamento ambiental

A duplicação da rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031), que contempla o trecho entre os quilômetros 33,1 e 69,3, passando por São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Suzano, está em fase de licenciamento ambiental. O projeto, conduzido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), prevê investimento estimado em R$ 1,4 bilhão. No entanto, ainda não há previsão para o início das obras, devido aos estudos ambientais necessários que estão em fase de contratação.

De acordo com o DER-SP, está em andamento o processo para contratação do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), solicitados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Após a contratação, a elaboração dos estudos deverá ser concluída em até 12 meses.

Na sequência, o material será submetido à avaliação do órgão ambiental, que poderá solicitar complementações. Por esse motivo, o departamento informou que ainda não é possível antecipar um prazo para a conclusão do licenciamento.