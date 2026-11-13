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Cidades

Duplicação da Índio-Tibiriçá está em fase de contratação do licenciamento ambiental

Estudos ambientais, após contratados, devem ser concluídos em até 12 meses e avaliados pela Cetesb

13 novembro 2026 - 07h00 Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
DUPLICAÇÃO Será entre os quilômetros 33,1 e 69,3 DUPLICAÇÃO Será entre os quilômetros 33,1 e 69,3 - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A duplicação da rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031), que contempla o trecho entre os quilômetros 33,1 e 69,3, passando por São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Suzano, está em fase de licenciamento ambiental. O projeto, conduzido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), prevê investimento estimado em R$ 1,4 bilhão. No entanto, ainda não há previsão para o início das obras, devido aos estudos ambientais necessários que estão em fase de contratação.

De acordo com o DER-SP, está em andamento o processo para contratação do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), solicitados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Após a contratação, a elaboração dos estudos deverá ser concluída em até 12 meses.

Na sequência, o material será submetido à avaliação do órgão ambiental, que poderá solicitar complementações. Por esse motivo, o departamento informou que ainda não é possível antecipar um prazo para a conclusão do licenciamento.

O projeto prevê a duplicação de toda a extensão contemplada, totalizando 36,2 quilômetros de rodovia. Além da ampliação das pistas, estão previstas a implantação de dispositivos de acesso e retorno, passarelas para a travessia segura de pedestres e melhorias na sinalização.

As intervenções também deverão facilitar o acesso dos pedestres aos pontos de ônibus existentes e aos que estão previstos ao longo da rodovia.

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