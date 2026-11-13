Defesa Civil registra 10 ocorrências relacionadas às chuvas no Alto Tietê e em SP nas últimas 24 horas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou 10 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, entre quinta-feira (12) e sexta- feira (13). Os registros foram contabilizados em 10 municípios paulistas.

De acordo com o balanço operacional, 26 pessoas ficaram desalojadas, uma está desabrigada e uma pessoa ficou ferida. Não houve registro de mortes ou desaparecidos.

As ocorrências envolveram alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos, deslizamentos de terra, erosões, quedas de muros e extravasamento de curso d’água.

Os municípios que registraram ocorrências foram Indaiatuba, Guapiara, Sete Barras, Mogi das Cruzes, São Paulo, Suzano, Itaberá, Ribeirão Branco, Santa Isabel e Arujá.

Na capital paulista, foi registrada uma erosão na calçada da Travessa Cravo Bem Temperado, no bairro do Grajaú, zona sul da cidade. A ocorrência levou à interdição de quatro residências e deixou 16 pessoas desalojadas.