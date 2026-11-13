Defesa Civil registra 10 ocorrências relacionadas às chuvas no Alto Tietê e em SP nas últimas 24 horas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou 10 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, entre quinta-feira (12) e sexta- feira (13). Os registros foram contabilizados em 10 municípios paulistas.
De acordo com o balanço operacional, 26 pessoas ficaram desalojadas, uma está desabrigada e uma pessoa ficou ferida. Não houve registro de mortes ou desaparecidos.
As ocorrências envolveram alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos, deslizamentos de terra, erosões, quedas de muros e extravasamento de curso d’água.
Os municípios que registraram ocorrências foram Indaiatuba, Guapiara, Sete Barras, Mogi das Cruzes, São Paulo, Suzano, Itaberá, Ribeirão Branco, Santa Isabel e Arujá.
Na capital paulista, foi registrada uma erosão na calçada da Travessa Cravo Bem Temperado, no bairro do Grajaú, zona sul da cidade. A ocorrência levou à interdição de quatro residências e deixou 16 pessoas desalojadas.
Em Mogi das Cruzes, os impactos incluíram alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e deslizamentos de terra, com quatro pessoas desalojadas.
Em Indaiatuba, foram registradas quedas de árvores e destelhamentos, com duas pessoas desalojadas e uma desabrigada. Já em Itaberá, os danos incluíram alagamentos, destelhamentos e extravasamento de rio, deixando três pessoas desalojadas.
Em Santa Isabel, houve alagamento, rompimento de tubulação, solapamento de solo e queda de árvore. Na Rua Floripes Martins Santos, o rompimento de uma tubulação antiga provocou o solapamento do solo no quintal de uma residência, com abertura de uma cratera e surgimento de rachaduras. O imóvel foi preventivamente interditado, deixando uma moradora desalojada, que foi acolhida por familiares. Em outra residência nos fundos, houve comprometimento do acesso principal, sem danos estruturais aparentes. A moradora optou por permanecer no local.
Em Arujá, foram registradas quedas de árvores e de muro, além de uma vítima ferida, socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e as ocorrências em todo o estado, em articulação com as defesas civis municipais.