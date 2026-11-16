A magia do Natal tomou conta de Ferraz de Vasconcelos na tarde deste domingo (15). Cerca de 30 mil pessoas acompanharam a passagem da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, que percorreu as ruas do município com cinco caminhões temáticos, atraindo uma multidão por todo o trajeto.
A caravana iniciou o percurso na Vila Jamil, seguiu pela Avenida Governador Jânio Quadros e chegou à região central pela Avenida Brasil. Depois, passou pela Vila Corrêa, retornou pela Avenida Zilda Arns e seguiu até a divisa com Guaianases, de onde retornou para a capital paulista.
Durante todo o trajeto, o público se concentrou nas calçadas e avenidas para acompanhar o desfile iluminado. Um dos principais pontos de concentração foi a Praça dos Trabalhadores, na região do Centro de Convenções, onde muitas famílias aproveitaram a programação de lazer para as crianças enquanto aguardavam a passagem dos caminhões.
Foi o caso da dona de casa Leila Albuquerque, moradora do Jardim Maria Cecília, que levou os três filhos para aproveitar a tarde na praça e assistir à caravana. “Sempre achei lindo e hoje não podia perder de jeito nenhum”, afirmou.
Ao longo do percurso, a prefeita Priscila Gambale e o deputado estadual eleito Kaká do Autismo também acompanharam a movimentação e cumprimentaram os moradores.
Para garantir a organização e a segurança do evento, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos preparou uma operação especial envolvendo as secretarias de Cultura e Turismo e de Transportes e Mobilidade Urbana, além da Guarda Civil Municipal (GCM).
A prefeita Priscila Gambale agradeceu à Coca-Cola por incluir Ferraz de Vasconcelos na rota da tradicional caravana e destacou que a cidade também está se preparando para celebrar o período natalino.
Em breve, a programação oficial de Natal terá início com o acendimento das luzes no Castelo Zencker e a abertura da Casa do Papai Noel, na região central, proporcionando momentos especiais de confraternização e alegria para as famílias ferrazenses.