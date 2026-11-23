A Prefeitura de Suzano formalizou, na última sexta-feira (20/11), o compromisso de desenvolver políticas públicas de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade de oportunidades para a população negra. O prefeito em exercício, Said Raful, assinou a Carta Antirracista de São Paulo em nome do município. A cerimônia ocorreu no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador). O documento também foi assinado pela coordenadora de Políticas de Igualdade Racial de Suzano e presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), Vanessa Fernandes.

A carta integra o projeto “Cidades Antirracistas”, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). O pacto estadual foi firmado originalmente em 28 de novembro de 2023, na sede do órgão, perante representantes do movimento negro, integrantes de comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais, pesquisadores e membros da sociedade civil. O texto reconhece a trajetória de luta da população negra e propõe medidas para enfrentar diferentes manifestações do racismo, entre elas o institucional e o religioso.

Entre as diretrizes estão a criação ou o fortalecimento de conselhos municipais, com o mesmo número de representantes do poder público e da sociedade civil, a instituição de um fundo vinculado ao colegiado e a definição de um órgão de referência para receber denúncias de racismo. A carta também prevê a elaboração de um plano municipal com representantes de todas as secretarias e a participação do conselho em todas as etapas, incluindo a escuta da população em audiências públicas, reuniões, fóruns ou conferências.

Suzano conta com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) desde 2009. Em 15 de setembro, tomaram posse os 32 integrantes da gestão 2026–2028, entre representantes do poder público e da sociedade civil. Na mesma data, o município inaugurou, no Espaço dos Conselhos, a Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.