A Prefeitura de Suzano formalizou, na última sexta-feira (20/11), o compromisso de desenvolver políticas públicas de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade de oportunidades para a população negra. O prefeito em exercício, Said Raful, assinou a Carta Antirracista de São Paulo em nome do município. A cerimônia ocorreu no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador). O documento também foi assinado pela coordenadora de Políticas de Igualdade Racial de Suzano e presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), Vanessa Fernandes.
A carta integra o projeto “Cidades Antirracistas”, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). O pacto estadual foi firmado originalmente em 28 de novembro de 2023, na sede do órgão, perante representantes do movimento negro, integrantes de comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais, pesquisadores e membros da sociedade civil. O texto reconhece a trajetória de luta da população negra e propõe medidas para enfrentar diferentes manifestações do racismo, entre elas o institucional e o religioso.
Entre as diretrizes estão a criação ou o fortalecimento de conselhos municipais, com o mesmo número de representantes do poder público e da sociedade civil, a instituição de um fundo vinculado ao colegiado e a definição de um órgão de referência para receber denúncias de racismo. A carta também prevê a elaboração de um plano municipal com representantes de todas as secretarias e a participação do conselho em todas as etapas, incluindo a escuta da população em audiências públicas, reuniões, fóruns ou conferências.
Suzano conta com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) desde 2009. Em 15 de setembro, tomaram posse os 32 integrantes da gestão 2026–2028, entre representantes do poder público e da sociedade civil. Na mesma data, o município inaugurou, no Espaço dos Conselhos, a Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Outra diretriz da carta é a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), que Suzano formalizou em 12 de novembro, oito dias antes da assinatura do pacto. O funcionamento do Compir e a implantação da coordenadoria estiveram entre os requisitos atendidos pelo município para ingressar no sistema. A adesão amplia o acesso a programas federais, editais e capacitação técnica na área.
A assinatura ocorreu enquanto o parque recebia a programação do 1º Festival de Ação e Cultura Negra de Suzano, no feriado da última sexta-feira, Dia da Consciência Negra. A cerimônia também contou com as presenças do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e do vice-presidente do Compir, Alison Brum. Estiveram presentes ainda os conselheiros Tatiane Orita e Carlos Araújo; a Ialorixá e conselheira Ya Jô; o diretor da Casa de Cultura de Palmeiras, Antonio Rafael Morgado; e a coordenadora de Música da Secretaria Municipal de Cultura, Raquel Pereira.
“Com o conselho em funcionamento e a coordenadoria aberta à população, Suzano ganhou condições de ouvir os moradores e dar encaminhamento às demandas que eles trazem. A adesão ao sistema nacional e a assinatura da carta dão continuidade a esse trabalho. Para mim, tem um significado especial ver reivindicações que o movimento negro de Suzano apresenta há anos ganharem espaço nas decisões da Prefeitura”, afirmou a presidente do Compir, Vanessa Fernandes.
Para o prefeito em exercício, o próximo passo é incorporar as medidas previstas na carta ao planejamento das secretarias. “Na elaboração do plano, cada secretaria precisa identificar o que pode fazer na sua área, definir quem vai cuidar de cada ação e prever os recursos necessários. Com essas responsabilidades claras, a Prefeitura de Suzano pode acompanhar o que está sendo feito e prestar contas à população”, concluiu Said Raful.