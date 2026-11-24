A unidade móvel da iniciativa estadual “Caminho da Capacitação”, em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), oferecerá 45 vagas gratuitas para o curso “Banho e Tosa – Porte Pequeno” em Suzano. As inscrições terão início nesta quarta-feira (25/11) e deverão ser feitas presencialmente na sede do órgão municipal. A formação é destinada a pessoas com idade a partir de 16 anos.
As aulas serão realizadas entre 7 e 18 de dezembro, na unidade móvel instalada em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). Serão disponibilizadas três turmas de 15 alunos cada, com atividades nos períodos da manhã, das 8 às 12 horas; da tarde, das 13 às 17 horas; e da noite, das 18 às 22 horas.
A formação é voltada ao segmento de higiene e estética animal, proporcionando conhecimentos sobre técnicas de banho, tosa e cuidados com animais de pequeno porte. O aprendizado poderá ser aplicado profissionalmente em pet shops e estabelecimentos especializados, além de possibilitar a prestação de serviços autônomos.
Para efetuar a inscrição, os interessados deverão comparecer à sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, munidos de RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.
O “Caminho da Capacitação” integra o programa estadual “Superação SP”, voltado ao enfrentamento da pobreza e à promoção da autonomia financeira da população. A iniciativa percorre os municípios paulistas com unidades móveis equipadas para o ensino profissionalizante, com aulas ministradas por profissionais qualificados e certificado aos concluintes.
A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, ressaltou a importância de oferecer cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho. “A parceria com o governo estadual tem nos permitido ampliar a oferta de cursos profissionalizantes em Suzano. A inclusão do banho e tosa na programação é especialmente interessante por contemplar um segmento que reúne desde pequenos empreendedores até grandes estabelecimentos comerciais. Queremos que os alunos aproveitem essa oportunidade para adquirir experiência, conquistar espaço no mercado e melhorar suas condições de renda”, destacou.