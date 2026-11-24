A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano inicia nesta quinta-feira (26/11) mais uma frente de atuação que busca garantir novas oportunidades aos munícipes no mercado de trabalho. Desta vez, o foco são as pessoas com 50 anos ou mais que estão à procura de emprego, para as quais será garantido suporte a partir da interlocução com empresas da região. Os interessados poderão realizar o cadastramento de forma presencial ou on-line.
Quem preferir fazer o cadastro pessoalmente, pode se dirigir a uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), das 8 às 16 horas. Na região central, o endereço é avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista; já na região norte, o equipamento fica na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta. Também há opção do acesso eletrônico por meio da plataforma do projeto “Suzano Mais Emprego”, a partir do link suzanomaisemprego.com.br.
A proposta da pasta é montar um banco de currículos que possa ser apresentado às empresas, para que sejam verificadas em quais delas os candidatos poderiam ter as oportunidades que são desejadas, levando em consideração às qualificações profissionais de cada um e as exigências para as funções pleiteadas.
Assim, em data oportuna e em local a ser definido, será organizado um mutirão de empregos em que participarão os candidatos e as empresas cadastradas para integrar essa parceria. Com isso, a prefeitura garantirá mais facilidades para o público 50+ e ofertará mão de obra de experiência para o trabalho que é demandado nos setores de indústria, comércio e serviços da região.
A iniciativa se integra a outras que já tem feito à diferença para a geração de empregos para moradores de Suzano, incluindo as oportunidades voltadas para públicos específicos, como as pessoas com deficiência. Neste caso, pode ser citado o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que é desenvolvido em parceria com o governo de São Paulo. Por meio desta, são promovidos atendimentos mensais no Centrus da avenida Paulo Portela.
O PEI foi iniciado em setembro de 2025, tendo registrado mais de cem atendimentos, que viabilizaram a contratação de mais de 10% desse público a partir do encaminhamento dos mais de 80 currículos às empresas da região.
O trabalho voltado à esta finalidade tem surtido o efeito desejado, já garantindo que Suzano ficasse em primeiro lugar no Alto Tietê e na 14ª posição entre todas as cidades do Estado de São Paulo na geração de postos de trabalho durante o último mês de agosto. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou que a iniciativa voltada ao público 50+ é mais uma estratégia que busca aproximar candidatos das empresas com suporte da administração municipal. “Temos reforçado a geração de empregos com trabalhos focados em públicos específicos a partir da intermediação junto às empresas, com as quais podemos dialogar sobre as necessidades dos munícipes e as demandas do mercado de trabalho”, ressaltou o titular da pasta.