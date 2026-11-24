A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano inicia nesta quinta-feira (26/11) mais uma frente de atuação que busca garantir novas oportunidades aos munícipes no mercado de trabalho. Desta vez, o foco são as pessoas com 50 anos ou mais que estão à procura de emprego, para as quais será garantido suporte a partir da interlocução com empresas da região. Os interessados poderão realizar o cadastramento de forma presencial ou on-line.

Quem preferir fazer o cadastro pessoalmente, pode se dirigir a uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), das 8 às 16 horas. Na região central, o endereço é avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista; já na região norte, o equipamento fica na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta. Também há opção do acesso eletrônico por meio da plataforma do projeto “Suzano Mais Emprego”, a partir do link suzanomaisemprego.com.br.

A proposta da pasta é montar um banco de currículos que possa ser apresentado às empresas, para que sejam verificadas em quais delas os candidatos poderiam ter as oportunidades que são desejadas, levando em consideração às qualificações profissionais de cada um e as exigências para as funções pleiteadas.

Assim, em data oportuna e em local a ser definido, será organizado um mutirão de empregos em que participarão os candidatos e as empresas cadastradas para integrar essa parceria. Com isso, a prefeitura garantirá mais facilidades para o público 50+ e ofertará mão de obra de experiência para o trabalho que é demandado nos setores de indústria, comércio e serviços da região.