ACE Suzano realiza 13ª edição do Natal Premiado e sorteia sete prêmios

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) realizou, nesta segunda-feira (29), o sorteio de sete prêmios da 13ª edição da campanha Natal Premiado. Ao todo, mais de dois mil cupons foram cadastrados nos comércios do município que participaram e patrocinaram a ação.

Entre os prêmios sorteados estavam duas bicicletas aro 29, dois celulares Moto G 35, uma televisão de 50 polegadas, um notebook da Positivo e uma motocicleta.

Segundo o presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, o Natal Premiado já se consolidou como uma iniciativa tradicional da entidade. “É uma campanha que chega aos nossos associados de forma totalmente gratuita, com o objetivo de fomentar e dar um atrativo maior ao comércio da cidade. Para o consumidor, significa fazer suas compras e ainda concorrer aos prêmios sorteados”, afirmou.

Este é o segundo ano em que a campanha é realizada de forma digital, com o cadastro dos cupons feito por meio de aplicativo. “Após o cadastro, aparece instantaneamente uma raspadinha, que pode ser premiada ou não. Em 2025, tivemos 88 raspadinhas premiadas”, explicou Guarizo.

A sede da ACE Suzano fica na rua Presidente Rodrigues Alves, número 157. Os serviços da associação estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.