Alto Tietê soma 21 confirmações para dengue e 72 casos prováveis

O Alto Tietê somou, até a tarde desta terça-feira (27), 21 confirmações para dengue na região. Segundo dados do painel de arboviroses do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies), do estado de São Paulo, há 72 casos em investigação. As cidades da região realizam ações para controle da doença.

Com quatro confirmações cada, Suzano e Ferraz de Vasconcelos registram o maior número da região, seguida por Mogi das Cruzes, Guararema e Salesópolis, com três registros. Itaquaquecetuba soma dois casos, enquanto Poá e Santa Isabel marcam uma confirmação cada.

Guararema possui o maior número de casos em investigação, com 29. Em seguida está Itaquá (11), Ferraz (11), Mogi (7), Poá (7), Suzano (4), Arujá (2) e Santa Isabel (1).

Ações

Com a chegada do verão, quando as temperaturas aumentam e há mais registros de chuva, as administrações municipais reforçam ações de combate à dengue.

Em Arujá, a Prefeitura salienta que mantém ações contínuas, como mobilização comunitária e ações educativas, mutirões de limpeza, atividades informativas sobre sinais, realização da Ação Cidade Limpa, visitas domiciliares e do controle vetorial e recolhimento semanal de pneus inservíveis.

Em Itaquá, é realizado o monitoramento contínuo de áreas com registros positivos. Além disso, a Prefeitura reforça que está sendo realizado o Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), que ocorre todos os sábados do mês.

Na cidade de Suzano, a administração municipal reforça que são realizadas visitas casa a casa, bloqueio em locais com focos do mosquito, orientações nas escolas e em empresas e Avaliação de Densidade Larvária para análise do nível de infestação do inseto.

A Prefeitura de Poá destacou algumas ações realizadas, como localização de residências dos casos suspeitos; identificação no mapa dos locais prováveis de infecção; reorganização da distribuição dos agentes de campo; participação ativa das Salas de Situação Regionais e do Comitê de Mobilização das Arboviroses Municipal e manutenção da regularidade do controle dos imóveis de risco.

Em Ferraz, a Prefeitura reforça que tem realizado ações como visitas casa a casa, bloqueio contra criadouros, vistorias aos pontos estratégicos, vistorias aos imóveis especiais, atendimento de denúncias específicas e ações conjuntas com os Agentes Comunitários de Saúde.

Por sua vez, as equipes da vigilância e controle de Guararema atuam diariamente em residências, comércios e indústrias, realizando ações de orientação à população, identificação e eliminação de possíveis focos do mosquito transmissor. Além disso, a administração municipal salienta que estão sendo executadas ações de nebulização nas áreas onde houveram casos confirmados.