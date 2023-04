Atletas de Suzano competem no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu

Catorze atletas de Suzano, alunos do Professor Angelo Maximo e treinados no Projeto Social Bonsai Jiu Jitsu Construindo o Futuro, vão competir no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu organizado pela Internacional Brazilian Jiu jitsu Federation (IBJJF), um dos maiores do mundo. O evento começa neste final de semana e terá duração de nove dias.

A preparação física dos atletas foi realizada pelo Educador Físico Alex Novaes, que trabalha em conjunto com o Professor Angelo Maximo para garantir que os atletas estejam em sua melhor forma.

O Bonsai Jiu Jitsu Construindo o Futuro é um projeto social que oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu para crianças e jovens carentes da região de Suzano. O projeto tem como objetivo oferecer oportunidades de aprendizado, desenvolvimento físico e mental e inclusão social.

Os atletas que vão competir no Campeonato Brasileiro são exemplo do sucesso do projeto. Eles tiveram uma preparação intensa, com treinamentos diários, sob a orientação do Professor Angelo Maximo, que tem vasta experiência na prática do jiu-jitsu e em competições nacionais e internacionais.

O Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu é uma das competições mais importantes do calendário da modalidade e atrai atletas de todo o mundo. A IBJJF, organizadora do evento, tem como missão promover e desenvolver o jiu-jitsu brasileiro em todo o mundo.

O projeto social Bonsai Jiu Jitsu Construindo o Futuro tem tido um impacto positivo na vida de muitas crianças e jovens de Suzano. Além de oferecer aulas gratuitas, o projeto também promove valores como disciplina, respeito, amizade e superação.

Para quem se interessar em conhecer mais sobre o projeto e praticar jiu-jitsu, as portas estão abertas para todos. O Professor Angelo Maximo e sua equipe estarão sempre prontos para receber novos alunos e oferecer aulas de qualidade, com foco no desenvolvimento pessoal e na formação de cidadãos conscientes e responsáveis.

Não perca a oportunidade de conhecer esse projeto social incrível e apoiar os atletas de Suzano no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu. Venha fazer parte dessa equipe vencedora!