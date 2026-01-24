Avenida Guilherme Garijo recebe serviços de zeladoria durante a semana

Equipes de zeladoria da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano estão promovendo, ao longo desta semana, serviços de varrição, capinação, roçagem, limpeza de bueiros e retiradas de resíduos por toda a extensão da avenida Guilherme Garijo, no bairro Jardim Santa Inês.

As atividades, que começaram neste sábado (24/01) também abrangem as vias próximas, como a avenida Celeste, e vão muito além do paisagismo, agindo diretamente no melhoramento para o escoamento das águas das chuvas, no maior controle de criadouros do mosquito Aedes aegypti - mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya -, além da eliminação de outros insetos, como pernilongos e baratas.

A atuação na Guilherme Garijo, assim como em todo o município, também busca extinguir os pontos viciados, que são aqueles locais em que restos de móveis, eletrodomésticos, e outros materiais são despejados de forma irregular.

Os trabalhos começaram na manhã de sábado e vão cobrir todo o trajeto da avenida, que é uma das mais importantes da zona norte da cidade, promovendo a ligação de Suzano com as vizinhas Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, sendo assim uma via de trânsito intenso, inclusive para o tráfego de caminhões.

Para o secretário Samuel Oliveira, que acompanhou o início das ações, as equipes estarão empenhadas na execução de zeladoria. “São tarefas de grande importância que realizamos por toda a cidade, seguindo um cronograma elaborado pela secretária, e na Guilherme Garijo e adjacências não é diferente. Estaremos por aqui até segunda-feira para concluir mais este trabalho e contribuir com a qualidade de vida e bem-estar da nossa população”.

Oliveira também destacou que a ajuda da população é fundamental para que o trabalho, depois de executado, possa ser mais duradouro. “A gente sempre pede o apoio para que não joguem lixo fora do cronograma do caminhão de coleta ou que dispensem objetos em vias públicas. Lembramos que, para isso, a Prefeitura de Suzano possui serviços como a operação ‘Cata-Treco’ e os ecopontos espalhados pela cidade, inclusive com três unidades aqui na zona norte”.

O prefeito Pedro Ishi segue na mesma linha do secretário e destaca que as atividades englobam todo o município. “Quero parabenizar toda a equipe de Manutenção e Serviços Urbanos pelo trabalho. Suzano não é uma cidade pequena e manter a zeladoria em dia requer dedicação e esforço, por isso ressalto o empenho que a pasta do Samuel promove para deixar todos os bairros em ordem”, definiu o chefe do Poder Executivo municipal.

‘Cata-Treco’ e Ecoponto

Suzano possui cinco unidades do ecoponto: Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186) que recebe resíduos da construção civil, com limite de até 1 metro cúbico (m3) por dia, além de móveis, eletroeletrônicos, restos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. O espaço da Vila Figueira, localizado na rua Afonso Nícola Redondo, s/n –, próximo à Marginal do Una, segue os mesmos critérios de descarte.

Na região norte, as unidades do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e da Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553) também recebem resíduos da construção civil, respeitando o limite diário de 1 m3, além de móveis, eletroeletrônicos e resíduos de poda e jardinagem. No ecoponto do Dona Benta, é possível descartar ainda recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias, enquanto o ponto do Boa Vista é o único da cidade autorizado a receber pneus. Além dessas duas, há o ecoponto José Limeira de Freitas (rua do Progresso, 300 - Cidade Miguel Badra), inaugurado em novembro passado, que recebe madeira, entulho, rejeitos, gesso, vidro, resíduos da construção civil, móveis, eletroeletrônicos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias, com exceção de pneus.

Com exceção da unidade inaugurada no ano passado, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 horas ao meio-dia, os quatro outros ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, exceto feriados.

Por sua vez, a operação “Cata-Treco” pode ser acionada por meio de agendamento pelo número de WhatsApp (11) 99650-8973. São recolhidos móveis antigos, sofás, colchões, mesas, eletrodomésticos, madeiras, isopor e utensílios que não possuem mais utilidade. Também será aceito óleo de cozinha usado, desde que armazenado em garrafas PET bem fechadas. Não serão recolhidos entulhos, vidros e pneus. A orientação é para que os itens sejam deixados na calçada, em frente às residências, de forma organizada, pouco antes da passagem dos caminhões.

Para as denúncias de descarte irregular a prefeitura disponibiliza os contatos da Ouvidoria Municipal, que são o 0800-774-2007 e o e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.