Câmara de Suzano entrega honraria a 36 Profissionais do Ano de 2025

A Câmara de Suzano entregou na noite de sexta-feira (5) o Título de Honra ao Mérito aos 36 homenageados como Profissionais do Ano de 2025. A sessão solene foi realizada no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”.

O presidente da Casa de Leis, Artur Takayama (PL), conduziu o evento, que ainda contou com as presenças dos vereadores Marco Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse; André Dourado (PT); Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado; Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei; Jaime Siunte (Avante); João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; e Josias Ferreira Silva (PCdoB); o Josias Mineiro.

O parlamentar Denis, que falou em nome do Legislativo no evento, destacou que a Casa de Leis tem o prazer de realizar o Profissionais do Ano. “Parabéns a todos, cada um na sua forma de trabalhar pela cidade”, disse. “Sabemos das dificuldades e dos anseios de vocês, e hoje temos orgulho de oferecer esta honraria, pois a cidade está indo no caminho certo com vocês, que fazem nossa cidade girar.”

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), disse que cada um dos 36 homenageados representa a cidade de Suzano. “Tenho a certeza que, com vocês, Suzano cresce a cada dia, porque são pessoas que se doam para fazer a cidade dar certo.”



Já o secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou que sessão solene é “momento de reconhecimento, agradecimento e de contemplar 36 homens e mulheres que se dedicaram principalmente à profissão”. “Nessa caminhada de vocês, muita coisa aconteceu, e hoje é o dia de reconhecer que valeu a pena.”

A secretária adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Antonia Gasparotti, disse que a noite de entrega do Título de Honra ao Mérito aos Profissionais do Ano é muito especial, e lembrou aos homenageados da importância de sair com mais gratidão do que coisas a reclamar neste momento.

Escolhida como “Professora Municipal do Ano”, Gislene Valentim Nicolau Neves falou no evento em nome dos homenageados. Ela agradeceu as famílias e as equipes de trabalho de todos os profissionais. “Hoje, nos vestimos bem, colocamos nosso melhor sorriso e estamos com o coração cheio de alegria para representar nossa profissão. Ao recebermos esta homenagem, nos comprometemos também a buscarmos o melhor de nós, todos os dias”, afirmou.

O presidente da Câmara encerrou o evento falando da emoção, alegria e inspiração que a sessão solene do Profissionais dos Ano traz. “Hoje, não estamos apenas entregando homenagens. Estamos reconhecendo histórias de luta, de superação, de disciplina, de coragem e de sonhos, que se tornaram realidade graças ao esforço incansável de cada um de vocês”, declarou Takayama. “O trabalho bem feito ecoa, inspira e muda vidas. A cada nome anunciado, a cada aplauso, vimos compromisso e paixão, e a certeza de que Suzano conta com pessoas extraordinárias, que elevam o padrão da nossa cidade em todas as áreas.”

Ainda compuseram a mesa da sessão solene ao vice-prefeito Said Raful (PSD); a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Fernanda Verasto; o delegado assistente do 1º Distrito Policial de Suzano, Gabriel Sandroni; o juiz substituto da 2ª Vara Criminal de Suzano, Rodrigo Lírio Araújo; o comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros, capitão Marcos Carbonel; o representante do 32º Batalhão da Polícia Militar, capitão Gilson Kameoka; e o chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Suzano, 1º sargento Vinicius Emiliano. Também marcaram presença no evento secretários municipais e representantes de entidades e associações de classe.

História

O Título de Honra ao Mérito dos Profissionais do Ano foi instituído em Suzano por meio da Resolução 007/1993, para ser conferido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços à cidade em seu ramo de atividade. Os nomes dos homenageados são definidos pelas entidades ou associações a que pertencem, por indicação ou eleição direta entre seus membros, sem interferência da Casa de Leis.

Profissionais do Ano de 2025

Advogada do Ano: Kellen Cristina de Siqueira

Agente Comunitária de Saúde do Ano: Norma Torquete David

Agente Fiscal de Trânsito do Ano: Fernanda Claudia Barbosa Moreira

Agricultora do Ano: Vanessa Saltiles da Silva

Arquiteto do Ano: Rafael Paulo Ambrosio

Artista do Ano: Carlos Magno Rodrigues

Atleta Amador do Ano: Samuel Luiz de Sousa Silva

Bombeiro do Ano: 1º sargento PM Anderson Carlos de Oliveira Aguiar

Cirurgião Dentista do Ano: Rodrigo Munhoz Escobar

Comerciante do Ano: Gabriel Gomes

Comerciária do Ano: Rizelma de Lima Bispo Andrade

Corretor de Imóveis do Ano: Enio Marcos Pizzolato

Cozinheira Escolar Municipal do Ano: Simone Gomes Vasconcelos

Desportista do Ano: Victor Alexandre Gomes de Sousa

Diretora Escolar Municipal do Ano: Rosana Borges

Educador do Ano: Marco Antonio da Fonseca

Enfermeira do Ano: Jhennifer Uara Cimas Raimundo

Engenheiro do Ano: Leandro Prestes da Silva

Farmacêutica do Ano: Viviane Dantas Miranda Ganeo

Feirante do Ano: Lourdes Mitiyo Hataishi Sato

Fonoaudióloga do Ano: Renata Farias Silva

Funcionária Federal do INSS do Ano: Claudia de Lima Silva

Guarda Municipal do Ano: guarda municipal Classe Distinta Ewerton de Albuquerque da Silva

Industriária do Ano: Heidy Pena da Silva

Legislador do Ano: vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG

Médico do Ano: Jonathan Rodrigues Dionizio de Lima

Metalúrgico do Ano: Rodrigo Ferreira Gonçalves

Motorista do Ano: Tadeu Donizeti da Silva

Músico do Ano: Renato Porchelli

Policial Civil do Ano: delegado de Polícia Titular Benedito Henrique Righi Queiroz

Policial Militar do Ano: 1º sargento PM Luis Claudio de Sousa

Professora Municipal do Ano: Gislene Valentim Nicolau Neves

Profissional de Contabilidade do Ano: Ricardo Elias Alves

Servidor do Executivo do Ano: Ednilson Felisberto

Servidor do Judiciário do Ano: Vanderlei Benedito de Oliveira

Servidora do Legislativo do Ano: Danielle Itimura