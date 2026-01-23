'Cidadania Itinerante' atende 240 pessoas e proporciona mais de mil serviços

O projeto “Cidadania Itinerante”, promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Suzano, atendeu 240 pessoas e proporcionou 1.029 serviços entre terça e quinta-feira desta semana (20 a 22/01) com a estrutura móvel que foi instalada nas regiões norte e sul da cidade.

A iniciativa contribuiu para emissão de documentos, além de promover orientações e encaminhamentos à população, ampliando o acesso a serviços essenciais e garantindo direitos básicos aos munícipes.

Na terça-feira, o projeto contemplou 66 pessoas e garantiu 281 serviços no Supermercado Seane, no bairro Recreio Bela Vista. Um dia depois, 377 ações foram proporcionadas para 87 munícipes no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região norte, no Jardim Dona Benta. E na quinta, 371 serviços foram oferecidos para outros 87 moradores na Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, no bairro Cidade Miguel Badra.

Ao longo desse período, os moradores puderam realizar o agendamento da primeira e da segunda via de documentos pessoais de uso rotineiro, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de solicitar a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, CPF, título de eleitor e segunda via de contas de consumo, como água e energia elétrica. Também foi dado suporte para acesso a serviços como carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, consultas ao Serasa e criação de conta no portal GOV.BR.

O projeto ainda ofereceu atendimento para registro de boletim de ocorrência, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo, orientações migratórias, além de informações sobre o Procon, a Defensoria Pública e orientações sobre a plataforma Trampolim.

A população também pôde registrar denúncias, receber orientações e encaminhar demandas para programas e coordenadorias da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, como a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS), Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI), Coordenadoria Geral de Direitos Humanos (CGDH), Centro de Integração da Cidadania (CIC), Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (Cravi), Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e Coordenação de Políticas para a Juventude e Ouvidoria.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o “Cidadania Itinerante” tem conseguido impactar diretamente a vida dos moradores com esta proposta. “Quando o serviço público vai até o bairro, a gente encurta caminhos e resolve demandas que muitas pessoas acabam adiando por falta de tempo ou dificuldade de acesso. É um atendimento que facilita a vida, garante direitos e aproxima o Poder Público da população, com orientação, informação e acolhimento”, destacou o chefe da pasta.