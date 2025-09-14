Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Cidades utilizam aplicativos para agilizar atendimento na saúde

Duas cidades contam com aplicativo e Poá estuda implantação. Usuários utilizam o aplicativo "Saúde Suzano"

14 setembro 2025 - 14h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Cidades utilizam aplicativos para agilizar atendimento na saúdeCidades utilizam aplicativos para agilizar atendimento na saúde - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

As cidades do Alto Tietê estão trabalhando com aplicativos e sites para agilizar o atendimento na área da Saúde. As informações são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá. As demais cidades não responderam aos questionamentos até o fechamento da reportagem.

A Prefeitura de Suzano disse que os usuários do serviço municipal podem utilizar o aplicativo “Saúde Suzano”. A ferramenta, de acordo com a administração, serve para agendamento de consultas e exames, mas também realiza fluxos de atendimento, como ouvidoria e pesquisa de satisfação.

Além disso, o aplicativo também disponibiliza informações sobre as unidades de saúde municipais, vacinação, medicamentos, rede de assistência farmacêutica e outras informações relevantes.

Em Mogi, foi lançado, na última quinta-feira (4), o “SIS na Palma da Mão”, aplicativo que centraliza os serviços da rede municipal no ambiente digital. A Prefeitura busca reforçar a modernização e a humanização do atendimento.

O foco da ferramenta é a acessibilidade, transparência e o protagonismo do cidadão. De acordo com a Prefeitura, o aplicativo irá interligar toda a rede municipal e oferecer facilidades, como agendamento de consultas e exames diretamente no celular, check in eletrônico por QR Code em totens nas unidades de saúde, consultas gravadas e transcritas, receita digital, agendamento automatizado de exames e consultas de especialidades, prontuário único do paciente em toda a rede de saúde, gestão integrada dos equipamentos, acompanhamento do histórico clínico completo na palma da mão, além da possibilidade de consultas por telemedicina.

A Prefeitura de Itaquá informou que não possui um aplicativo próprio. Apesar disso, a Secretaria de Saúde está em fase de estudo para a melhor solução tecnológica, analisando experiências de outros municípios e entendendo como pode oferecer um serviço mais eficiente para a população. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é desenvolver um aplicativo que permita agendamentos, controle de medicamentos nas farmácias municipais e ofereça um cartão digital para os cidadãos, integrando-os a um sistema único municipal.

A administração destacou, ainda, que as UBSs já contam com um sistema que gerencia prontuário eletrônico, farmácia, vacinação e todos os atendimentos realizados.

Em Ferraz, a Secretaria de Saúde conta com a ferramenta dos agendamentos on-line pelo portal. A Prefeitura disse estar desenvolvendo uma ferramenta que possibilitará uma ampla divulgação dos acessos à população aos serviços municipais.

A Prefeitura de Poá informou que ainda não conta com aplicativos para agendamento de consultas na rede municipal, mas os estudos para a utilização dessa ferramenta estão “bem avançados”. De acordo com a administração, a Secretaria de Saúde está abrindo o processo de contratação da empresa que prestará o serviço na cidade.
 

