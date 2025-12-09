Cineteatro terá exibição de filmes pelo projeto 'Pontos MIS'

O Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) recebe, a partir desta terça-feira (09/12), exibições de filmes pelo projeto “Pontos MIS”. A iniciativa realizada com o apoio do Polo de Música e Audiovisual Paulo José, será realizada nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro (terças e quartas-feiras), sempre às 16 e 19 horas. Para assistir as sessões, basta comparecer ao local com alguns minutos de antecedência para garantir um lugar.

A primeira exibição traz o filme “O Homem Mosca” (1923), que acompanha Lloyd, um jovem do interior que parte para a cidade grande em busca de trabalho para juntar dinheiro suficiente para se casar com a namorada que deixou para trás. O clássico do cinema mudo é livre para todos os públicos e será exibido às 16 horas.

Um dia depois (10/11), às 19 horas, será exibido “O Encouraçado Potemkin” (1925), que retrata a revolta da tripulação do navio de guerra Potemkin durante a Revolução Russa de 1905, em um levante marcante contra o regime da época. Com 75 minutos de duração e indicação para maiores de 14 anos, a sessão começa às 19 horas.

Na terça-feira da próxima semana, o documentário “Um Homem com uma Câmera” (1929), livre para todos os públicos e com exibição às 16 horas, convida os espectadores a uma imersão na década de 1920. A obra acompanha um cinegrafista que registra, de forma espontânea, um dia comum em uma cidade moderna, transformando máquinas, pessoas e os movimentos urbanos.

Para encerrar a programação, na quarta-feira, às 19 horas, será exibido “O Sonho de Clarice” (2024), que conta a história de uma menina enfrentando a perda da mãe. Ao passar os dias ao lado do pai, um carroceiro, ela tenta encontrar novos sentidos para a rotina, transformando a dor em imaginação, coragem e delicadeza.

“Promover a cultura cinematográfica é essencial para ampliarmos as opções de lazer e fortalecer a formação cultural da nossa população com estes filmes que marcaram a história do cinema. Cada sessão aproxima os munícipes da arte e oferece novas formas de conhecimento e inspiração”, afirmou o prefeito Pedro Ishi.