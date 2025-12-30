Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Com prêmio de R$ 1 bi, apostadores lotam lotéricas para Mega da Virada

Cada jogo custa entre R$ 5 e R$ 6, e o sorteio deve acontecer no dia 31 de dezembro; procura aumentou

30 dezembro 2025 - 07h00Por Yasmin Torres - de Suzano
Mega da Virada agita lotéricas em SuzanoMega da Virada agita lotéricas em Suzano - (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)
As lotéricas de Suzano registraram um aumento médio de 150% para receber apostas da Mega da Virada neste fim de ano. O prêmio de R$1 bilhão chama a atenção dos apostadores, principalmente com o dia final de apostas, 31 de dezembro, se aproximando. Cada jogo custa entre R$5 e R$6, um preço baixo considerando o possível prêmio.
 
Na lotérica O Sortudo, por exemplo, tiveram dias em que a procura chegou a crescer 300%. “Em época comum, nossa loja vende uma média de R$6 mil em jogos por dia. Durante a semana passada, tivemos dias em que vendemos de R$18 a R$25 mil, então é até difícil estipular um valor exato”, explicou o proprietário Carlos Sprengel.
 
A busca também pode ser percebida por Juliana Pruletti, da Lotérica Eldorado. “Nesta semana as vendas cresceram em até 90%. Inclusive, está até difícil vender outros jogos que não sejam a Mega da Virada!”, contou.
 
Sonho
 
Quem vai jogar também sonha com o prêmio bilionário. O DS entrevistou o ajudante geral Geraldo Silva, 32, que fez aposta e diz que faz planos se ganhar: “Vou comprar casa, carro e ajudar minha família. E ainda vai sobrar muito, mais muito, dinheiro”, disse.
 
Ronaldo Francisco, 52 anos, joga todos os anos. “O máximo que consegui foi acertar dois números. Agora quem sabe a sorte muda pra mim”.

