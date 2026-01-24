Decreto do prefeito aponta quatro feriados municipais e dez pontos facultativos

Suzano terá quatro feriados municipais e 10 pontos facultativos ao longo de 2026, de acordo com um decreto assinado pelo prefeito Pedro Ishi, que foi publicado no dia 12 de janeiro.

Dos quatro feriados, um já passou: dia 20 de janeiro, quando se comemora o Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade. Os outros feriados municipais são: aniversário de Suzano, em 2 de abril; Sexta-feira Santa, em 3 de abril; e Corpus Christi, em 4 de junho.

Em relação aos pontos facultativos, foram decretados 10, sendo que um também já passou: dia 19 de janeiro, a segunda-feira anterior ao Dia de São Sebastião.

Os próximos pontos facultativos são: 16 e 17 de fevereiro, respectivamente segunda e terça-feira de Carnaval. No dia 18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas, o ponto facultativo é até às 13 horas.

Os outros seis pontos são: 20 de abril, segunda-feira anterior ao feriado nacional de Tiradentes; 5 de junho, sexta-feira posterior ao feriado de Corpus Christi; 10 de julho, sexta-feira posterior ao feriado estadual da Revolução Constitucionalista; 30 de outubro, sexta-feira em comemoração ao Dia do Funcionário Público; 24 de dezembro, quinta-feira, véspera de Natal; e 31 de dezembro, quinta-feira, véspera de Ano Novo.

O decreto ainda prevê um outro ponto facultativo, no dia 16 de outubro, em comemoração ao Dia do Professor, que ocorre no dia anterior. No entanto, o benefício é dedicado apenas aos “servidores ocupantes dos cargos da carreira dos profissionais da Educação da Prefeitura de Suzano”.