Defesa Civil de SP tem investimento recorde em obras para fortalecer municípios

A Defesa Civil do Estado de São Paulo encerrou 2025 com investimentos históricos para o fortalecimento da prevenção e da resposta a desastres. O investimento em obras representou um recorde, com investimento total de R$ 86,5 milhões com a assinatura de 76 novos convênios de obras preventivas e de recuperação, entre novas pontes, travessias em aduela, contenção de rios e encostas, fortalecendo a resiliência dos municípios do Alto Tietê e do Estado e levando mais dignidade às pessoas.

Outro grande avanço foi a compra de veículos e equipamentos repassados às cidades. Neste ano, foram investidos R$ 60 milhões na aquisição de 163 veículos, 330 kits de combate a incêndio e 367 equipamentos, além de 60 caminhões-pipa, veículo robusto incorporado ao portfólio da Defesa Civil em 2025.

Entre janeiro e dezembro, o Estado ampliou sua atuação junto aos municípios, modernizou ferramentas de monitoramento, expandiu programas estruturantes e consolidou indicadores expressivos em combate a incêndios, atendimento humanitário e obras de redução de risco. De forma inédita no Brasil, o estado passou a contar com Defesas Civis em todos os 645 municípios.

Ao longo do ano, foram entregues 56.538 itens de ajuda humanitária para 54 municípios, somando aproximadamente R$ 2,43 milhões em materiais destinados à população afetada por eventos adversos. No campo jurídico-administrativo, 29 municípios tiveram decretos de anormalidade homologados — 12 por vendavais, 15 por chuvas intensas, um por alagamento e um por incêndio residencial. Há ainda um município adicional aguarda publicação oficial do decreto, também relacionado a vendaval.

Os recursos emergenciais liberados após o reconhecimento de situação de emergência ou calamidade beneficiaram, em 2025, os municípios de Mongaguá, com R$ 982.779,78, e Teodoro Sampaio, com R$ 105.700,54, totalizando R$ 1.088.480,32 em repasses.

Prevenção reforçada e avanço das operações Estiagem e Chuvas

Entre maio e setembro, período crítico de estiagem, a Defesa Civil intensificou a preparação das equipes municipais e, pela primeira vez, realizou a entrega dos Kits da Operação Estiagem diretamente no interior. A iniciativa apoiou 400 municípios, com 13.483 itens e investimento de R$ 1,28 milhão.

A Operação SP Sem Fogo 2025 recebeu o reforço da Sala SP Sem Fogo, inovação tecnológica que permite antecipar em até um dia o planejamento das equipes por meio de boletins meteorológicos específicos para áreas com risco de incêndio.

De junho a outubro, o Estado registrou redução de 50% nos focos de incêndio e de 91% na área total queimada em comparação com 2024. Em 2025, foram contabilizados 102 focos e 2.908 hectares atingidos, contra 205 focos e 32.377 hectares no ano anterior.

No início de dezembro, teve início a Operação SP Sempre Alerta – Chuvas 2025/2026, marcada pelo lançamento do Painel de Inteligência SP Sempre Alerta, ferramenta capaz de reduzir em até 80% o tempo de envio de alertas meteorológicos.

Também foram distribuídos 24 botes, entregues 20 caminhões-pipa e liberados recursos para aquisição de outros 40. Os Kits da Operação Chuvas, entregues diretamente nos municípios pela primeira vez, chegaram a 536 cidades, com 14.196 itens, totalizando R$ 1,52 milhão. Entre janeiro e novembro, 1.827 agentes municipais foram capacitados, abrangendo 531 municípios.

Iniciativas de longo prazo e programas inéditos

Em 2025, o Governo do Estado contratou 51 novos mapeamentos de risco, com investimento de R$ 7,9 milhões, um volume equivalente ao acumulado de uma década.

Diante do regime de chuvas abaixo da média histórica entre fevereiro e julho, a Defesa Civil criou o Kit de Resiliência Hídrica, composto por cisternas móveis, caixas d’água, água potável e recursos para contratação de caminhões-pipa.

O Sistema de Alerta Remoto por Sirenes foi ampliado com nove novas unidades, instaladas em São Luiz do Paraitinga, Francisco Morato, Capivari, Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Registro, Santos, Campos do Jordão e Monteiro Lobato. As novas sirenes se somam aos equipamentos já entregues em Franco da Rocha, São Sebastião e Guarujá.

Outras iniciativas estruturantes, implementadas desde 2023, avançaram ao longo do ano, como o Plano de Contingência Escolar, a Olimpíada do Conhecimento em Proteção e Defesa Civil, a ampliação da distribuição da Previsão do Tempo para rádios e mídias sociais e a implantação do Sistema de Alertas via Cell Broadcast, lançado em dezembro de 2024 em parceria com a Anatel.