Diário de Suzano comemora 64 anos inovando e mantendo tradição

O Jornal Diário de Suzano completa nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, 64 anos, reafirmando seu compromisso com a informação, com a ética e com o rigor na apuração de notícias. “O Diário de Suzano acompanha tendências de inovação, mas mantém sua originalidade. Somos impresso, mas estamos em todas as plataformas digitais. Os investimentos e adaptações são constantes”, afirma o diretor de Redação do DS, Octavio Thadeu de Moraes.

Ele afirma que o jornal tem uma história consolidada, de muita informação, de serviços prestados ao longo de mais de seis décadas. O jornal é marcado pelos ideais de seu fundador Thadeu José de Moraes.

Falar do Diário de Suzano é traduzir a trajetória de seu fundador. Era um desejo antigo de montar um jornal diário na cidade.

Thadeu conquistou seu objetivo com muita luta, quando tinha 62 anos. Os capítulos da vida do fundador do DS começaram a ser escritos em Lages, Santa Catarina. Já em São Paulo formou-se contador e veio para Suzano em 1932 com a família após ser transferido para a filial da Tinturaria de Jorge Bei Maluf. Foi eleito vereador pela primeira vez em 1936, representando o Distrito de Suzano na Câmara de Mogi. Ele contribuiu de forma direta para a emancipação de Suzano, em 1949, e foi o primeiro presidente da Câmara de Suzano. O fundador apontava sempre três preceitos para o jornal: independência, imparcialidade e justiça. Thadeu José de Moraes faleceu no dia 25 de junho de 1990, poucos dias depois de completar 91 anos.

Hoje, o jornal é dirigido pelos seis netos do fundador: Octavio Thadeu de Moraes, Carlos Alberto de Moraes, Amadeu Guaru José de Moraes, Sonia Aparecida Moraes da Silva, Augusta de Moraes Gusmão dos Santos e Solange de Moraes Freitas.

Jornal nasce impresso, se inova, vai para outras plataformas e ‘finca’ tradição

O Diário de Suzano nasceu impresso como ‘A Comarca de Suzano’, em 1961. A evolução foi rápida ao longo dos anos. O jornal sempre acompanhou a tecnologia utilizando-a em prol da informação. A partir do dia 10 de março de 1976, o jornal passou a ser bissemanal com edições de quarta-feira e sábado. Já no dia 22 de agosto de 1987 foi lançado o Diário de Suzano.

O Diário de Suzano acompanha as mudanças tecnológicas investindo, além do impresso, em plataformas digitais. Mantém um portal ativo com atualização de notícias e viu recentemente a audiência de seu site crescer. O jornal também se comunica com seus leitores pelas redes sociais. Faz transmissões ao vivo, pelo Facebook e Instagram, de entrevistas e ainda recebe sugestões, dicas e críticas pelo WhatsApp. É o único jornal do Alto Tietê verdadeiramente impresso e diário. Mantém um programa diário de entrevistas ao vivo e desenvolve eventos de premiações para valorizar os setores da sociedade.

“O Diário de Suzano nasceu impresso, mas não ficou parado no tempo. Se inovou. Foi para outras plataformas digitais e, mesmo assim, não deixou suas origens. É um jornal completo. O leitor é a causa de o jornal existir. A gente luta todos os dias para levar informação de qualidade seja no impresso, no portal ou nas redes sociais. Tenho certeza que Suzano não seria a mesma sem o Diário de Suzano. As histórias, muitas vezes, se confundem”, disse o editor-chefe do DS, jornalista Edgar Leite.

A atuação sólida do DS também só é possível por conta de seus colaboradores. Todos os setores do jornal estão interligados, desde a recepção, comercial, assinatura, gráfica e administrativo.

A produção do Diário de Suzano começa cedo. É difícil dizer quando termina. O jornal apenas dá uma pausa.

O dia a dia começa com a pauta, produção de reportagens externas e internas, entrevistas, edição, produção das páginas na diagramação, formação das chapas que vão para a gráfica, impressão e finalmente a entrega nas casas e bancas. No outro dia começa tudo novamente com o processo de produção se repetindo.

DS lança vídeo institucional no YouTube com história do jornal e depoimento de funcionários

Um vídeo institucional de pouco mais de 8 minutos será lançado nesta quarta-feira pelo Diário de Suzano com a história do jornal e depoimento de funcionários.

O material traz resumidamente o funcionamento dos departamentos do DS, incluindo redação e gráfica, e, principalmente, a história de sucesso do fundador Thadeu José de Moraes.

A publicação pode ser acompanhada no Canal do YouTube do DS e no portal com recortes nas redes sociais.

O material foi produzido pela própria redação do DS e traz roteiro, textos e supervisão do editor Edgar Leite com imagens e edição de Isabela Oliveira.

“Funcionários antigos, com mais de dez anos de casa, e os mais recentes falam sobre a importância do jornal e como atuam na empresa. São eles que fazem o jornal existir por meio da colaboração diária”, disse o editor-chefe do DS, Edgar Leite.