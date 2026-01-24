Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 24/01/2026
Cidades

Educação ambiental avança em Suzano com ações integradas

Projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente envolveram cerca de 6,5 mil pessoas ao longo do último ano, integrando conscientização e participação social

24 janeiro 2026 - 15h52Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Em alusão ao Dia da Educação Ambiental, celebrado em 26 de janeiro, Suzano evidencia, na prática, o fortalecimento das ações de educação ambiental desenvolvidas ao longo do último ano, por meio de iniciativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com outras pastas, instituições e organizações da sociedade civil. Somadas, as iniciativas alcançaram diversos públicos, totalizando cerca de 6,5 mil pessoas atendidas em todo o território.

No campo da educação, alunos da rede municipal participam de diferentes projetos voltados à conscientização ambiental, desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Entre as iniciativas está o projeto “Sementes do Amanhã – Hortas Pedagógicas”, que tem como objetivo incentivar práticas sustentáveis e fortalecer a educação ambiental no ambiente escolar, promovendo o contato direto dos estudantes com o cultivo de alimentos, a agroecologia e o cuidado com o meio ambiente.

Outro destaque é o projeto “Educando pela Cidade”, que promove saídas pedagógicas nos períodos da manhã e da tarde em diferentes pontos do município. A iniciativa permite que os estudantes ampliem o aprendizado por meio do contato direto com espaços ambientais urbanos e rurais e com ações de preservação. Ao longo do último ano, o programa registrou 1.596 visitas de crianças das escolas municipais ao Viveiro Tomoe Uemura, fortalecendo a abordagem de temas como preservação ambiental, arborização urbana e sustentabilidade desde a infância.

Além das ações voltadas ao ambiente escolar, a Secretaria de Meio Ambiente também desenvolve iniciativas junto à comunidade. Um dos destaques é o projeto “Condomínios em Ação”, realizado em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Univence e com apoio do Fundo Social de Solidariedade. A atividade incentiva conjuntos residenciais a adotarem práticas de coleta seletiva, promovendo a correta separação dos resíduos recicláveis e estimulando a participação dos moradores em ações de responsabilidade socioambiental. Ao final do ciclo, os condomínios participantes recebem o título de “Condomínio Sustentável”, em reconhecimento ao engajamento nas práticas ambientais.

A secretaria ainda participou da formação de três Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), em parceria com a Defesa Civil, com atividades voltadas à sensibilização e à mobilização sobre emergências climáticas e prevenção de queimadas. Ao todo, 126 pessoas foram capacitadas por meio das ações, que contemplaram instituições públicas e privadas, ampliando o alcance das orientações preventivas junto à comunidade.

Em articulação com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) e com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), o município promoveu oficinas de diagnóstico e planejamento. Além disso, Suzano mantém a continuidade de sua representação regional na Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), cuja coordenação segue sob responsabilidade do município pelo segundo período consecutivo. O espaço reúne representantes de municípios, órgãos públicos e diferentes setores da sociedade para discutir e construir, de forma conjunta, diretrizes e ações de educação ambiental voltadas à proteção e ao uso responsável dos recursos hídricos.

Debate sustentável

A pasta também destacou a realização da 11ª edição dos Diálogos Ambientais, em junho passado, que contou com uma edição especial dedicada à COP30, com o objetivo de ampliar o debate público sobre mudanças climáticas, sustentabilidade e os desafios ambientais globais, conectando essas discussões à realidade local e contribuindo para a formação e o engajamento da sociedade.

Outro evento de destaque foi o 1º Fórum de Hortas Urbanas e Agroecologia de Suzano, que aconteceu em novembro e foi sediado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), ampliando a discussão sobre práticas sustentáveis, agroecologia e o fortalecimento das hortas urbanas como instrumentos de educação ambiental e segurança alimentar. Também foram realizadas oficinas sobre a importância da gestão da arborização urbana com alunos da Escola Técnica Estadual (Etec), abordando temas como planejamento, manutenção das árvores, benefícios ambientais e urbanos da arborização e o papel dessas ações na melhoria da qualidade de vida e na sustentabilidade das cidades.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, as ações de educação ambiental fazem parte de uma estratégia mais ampla de cuidado com a cidade. “A educação ambiental é uma ferramenta essencial para orientar escolhas, prevenir problemas e construir uma relação mais responsável da população com o território. Quando a gestão pública investe em formação, diálogo e participação, os resultados aparecem no cotidiano. Seguimos avançando com ações integradas, que unem política ambiental, educação e envolvimento comunitário, para garantir uma cidade ainda mais sustentável”, afirmou o  titular da pasta.

Para o prefeito Pedro Ishi, investir em educação ambiental é investir no futuro da cidade. “Quando a gente envolve a comunidade nas ações ambientais, estamos formando cidadãos mais conscientes e responsáveis. Suzano tem avançado porque entende que sustentabilidade não é só política pública, é construção coletiva. Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas, do presente e do que vamos deixar para as próximas gerações”, destacou.

 

