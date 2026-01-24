Educação ambiental avança em Suzano com ações integradas

Em alusão ao Dia da Educação Ambiental, celebrado em 26 de janeiro, Suzano evidencia, na prática, o fortalecimento das ações de educação ambiental desenvolvidas ao longo do último ano, por meio de iniciativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com outras pastas, instituições e organizações da sociedade civil. Somadas, as iniciativas alcançaram diversos públicos, totalizando cerca de 6,5 mil pessoas atendidas em todo o território.

No campo da educação, alunos da rede municipal participam de diferentes projetos voltados à conscientização ambiental, desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Entre as iniciativas está o projeto “Sementes do Amanhã – Hortas Pedagógicas”, que tem como objetivo incentivar práticas sustentáveis e fortalecer a educação ambiental no ambiente escolar, promovendo o contato direto dos estudantes com o cultivo de alimentos, a agroecologia e o cuidado com o meio ambiente.

Outro destaque é o projeto “Educando pela Cidade”, que promove saídas pedagógicas nos períodos da manhã e da tarde em diferentes pontos do município. A iniciativa permite que os estudantes ampliem o aprendizado por meio do contato direto com espaços ambientais urbanos e rurais e com ações de preservação. Ao longo do último ano, o programa registrou 1.596 visitas de crianças das escolas municipais ao Viveiro Tomoe Uemura, fortalecendo a abordagem de temas como preservação ambiental, arborização urbana e sustentabilidade desde a infância.

Além das ações voltadas ao ambiente escolar, a Secretaria de Meio Ambiente também desenvolve iniciativas junto à comunidade. Um dos destaques é o projeto “Condomínios em Ação”, realizado em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Univence e com apoio do Fundo Social de Solidariedade. A atividade incentiva conjuntos residenciais a adotarem práticas de coleta seletiva, promovendo a correta separação dos resíduos recicláveis e estimulando a participação dos moradores em ações de responsabilidade socioambiental. Ao final do ciclo, os condomínios participantes recebem o título de “Condomínio Sustentável”, em reconhecimento ao engajamento nas práticas ambientais.

A secretaria ainda participou da formação de três Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), em parceria com a Defesa Civil, com atividades voltadas à sensibilização e à mobilização sobre emergências climáticas e prevenção de queimadas. Ao todo, 126 pessoas foram capacitadas por meio das ações, que contemplaram instituições públicas e privadas, ampliando o alcance das orientações preventivas junto à comunidade.

Em articulação com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) e com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), o município promoveu oficinas de diagnóstico e planejamento. Além disso, Suzano mantém a continuidade de sua representação regional na Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), cuja coordenação segue sob responsabilidade do município pelo segundo período consecutivo. O espaço reúne representantes de municípios, órgãos públicos e diferentes setores da sociedade para discutir e construir, de forma conjunta, diretrizes e ações de educação ambiental voltadas à proteção e ao uso responsável dos recursos hídricos.

Debate sustentável

A pasta também destacou a realização da 11ª edição dos Diálogos Ambientais, em junho passado, que contou com uma edição especial dedicada à COP30, com o objetivo de ampliar o debate público sobre mudanças climáticas, sustentabilidade e os desafios ambientais globais, conectando essas discussões à realidade local e contribuindo para a formação e o engajamento da sociedade.

Outro evento de destaque foi o 1º Fórum de Hortas Urbanas e Agroecologia de Suzano, que aconteceu em novembro e foi sediado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), ampliando a discussão sobre práticas sustentáveis, agroecologia e o fortalecimento das hortas urbanas como instrumentos de educação ambiental e segurança alimentar. Também foram realizadas oficinas sobre a importância da gestão da arborização urbana com alunos da Escola Técnica Estadual (Etec), abordando temas como planejamento, manutenção das árvores, benefícios ambientais e urbanos da arborização e o papel dessas ações na melhoria da qualidade de vida e na sustentabilidade das cidades.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, as ações de educação ambiental fazem parte de uma estratégia mais ampla de cuidado com a cidade. “A educação ambiental é uma ferramenta essencial para orientar escolhas, prevenir problemas e construir uma relação mais responsável da população com o território. Quando a gestão pública investe em formação, diálogo e participação, os resultados aparecem no cotidiano. Seguimos avançando com ações integradas, que unem política ambiental, educação e envolvimento comunitário, para garantir uma cidade ainda mais sustentável”, afirmou o titular da pasta.

Para o prefeito Pedro Ishi, investir em educação ambiental é investir no futuro da cidade. “Quando a gente envolve a comunidade nas ações ambientais, estamos formando cidadãos mais conscientes e responsáveis. Suzano tem avançado porque entende que sustentabilidade não é só política pública, é construção coletiva. Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas, do presente e do que vamos deixar para as próximas gerações”, destacou.