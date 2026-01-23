Em Dia Internacional, Educação vê avanços nas políticas inclusivas

No Dia Internacional da Educação, celebrado neste sábado (24/01), Suzano comemora os avanços que permitiram, ao longo da última década, a consolidação das políticas inclusivas e a oferta de ferramentas tecnológicas na rede municipal de ensino, que têm proporcionado mais desenvolvimento e autonomia aos estudantes.

O trabalho impulsionado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que teve continuidade com o prefeito Pedro Ishi, contempla estudantes com deficiência por meio de estrutura e profissionais capacitados para lidar com as demandas relacionadas ao apoio pedagógico e às inovações associadas à aprendizagem.

O município tem dado especial atenção ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) com os esforços que têm proporcionado a abertura de novas salas de recurso multifuncional, por exemplo, às crianças atípicas.

Já no próximo dia 2 de abril, a cidade comemora os quatro anos de funcionamento do polo de atendimento especializado inaugurado no Jardim Monte Cristo, que fortaleceu o acolhimento às crianças na faixa etária de creche que fazem parte do projeto-piloto do “Método de Intervenção Precoce Denver”, pelo qual é proposta uma terapia comportamental que utiliza brincadeiras e ações conjuntas para estimular o aprimoramento de habilidades cognitivas, sociais e de linguagem.

As ações já realizadas se somarão aos investimentos que estão sendo feitos para fortalecer essa rede de suporte. Isso porque está sendo construído o Centro de Apoio à Criança com Deficiência nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador.

O equipamento recebe recursos da ordem de R$ 5 milhões para ser referência neste tipo de serviço, com oito consultórios para atendimento individual, salas de integração sensorial, salas de atendimento multiprofissional, ambientes para estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca e sala de Atividades da Vida Diária (AVD), essenciais para desenvolver a independência e autonomia.

Tecnologia

Paralelamente às ações inclusivas, a Secretaria Municipal de Educação segue promovendo o uso de chromebooks para alunos da rede municipal. Os equipamentos, que começaram a ser adquiridos em janeiro de 2022, possibilitam acesso a plataformas como Matific para melhor aprendizado da matemática e implementação do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), que permite o monitoramento das habilidades indicadas para cada série.

Ao longo dos últimos anos, já foram adquiridos mais de quatro mil aparelhos pela Prefeitura de Suzano, que passaram a ser totalmente inseridos na oferta de ensino, o que tem colaborado com o desenvolvimento das crianças. Os equipamentos dinamizam a rotina acadêmica e dão suporte para conteúdos cada vez mais interativos e atraentes para os pequenos.

No caso da Matific, que foi criada para fornecer uma experiência matemática de alta qualidade para cada criança, o chromebook oferece as condições necessárias para que a ferramenta proporcione uma aprendizagem personalizada e adaptativa, com atividades matemáticas projetadas por especialistas da área. Por esse instrumento, os educadores ainda podem desenvolver o raciocínio junto aos estudantes, os ensinando a passar de uma fase no jogo, por exemplo. As operações necessárias para vencer cada etapa são demonstradas simultaneamente.

No caso do Simaeb, os chromebooks garantem que a Educação promova, com mais facilidade, uma avaliação digital no início e no final do ano letivo, já que passa a ser possível disponibilizar os conteúdos em formatos on-line e off-line. Com isso, a pasta passa a ter uma visão mais abrangente e assertiva sobre o desempenho dos estudantes.

Os resultados advindos desse instrumento auxiliam nas tomadas de decisão no âmbito das unidades escolares e contribuem com a melhoria da qualidade do ensino da rede a partir do levantamento de dados, que podem garantir formações específicas de professores e construção de projetos relacionados aos investimentos pedagógicos e referentes à recuperação das aprendizagens não consolidadas.

A secretária Renata Priscila Magalhães reforçou que a pasta está transformando a realidade dos alunos com a estrutura que tem sido disponibilizada. “Estamos desenvolvendo novas atividades pedagógicas que antes não eram possíveis utilizando recursos lúdicos para impulsionar o interesse e o envolvimento dos alunos. A tecnologia empregada expande ainda mais o potencial de aprendizado das crianças”, pontuou a secretária.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a administração municipal tem se empenhado em proporcionar um ensino inclusivo e com mais inovação. “Nossas políticas públicas buscam aliar o atendimento educacional especializado, aquisição de recursos tecnológicos e capacitação dos educadores como uma forma de valorização dos profissionais da área. A Educação de Suzano se fortaleceu na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e segue avançando cada vez mais, sempre focada na qualidade do ensino”, concluiu o chefe do Poder Executivo suzanense.