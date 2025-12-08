Encontro da 'Campanha do Laço Branco' acontece nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social promoverá nesta quinta-feira (11/12) um encontro especial da Campanha do Laço Branco, movimento mundial que mobiliza homens pelo fim da violência contra a mulher.

A atividade será realizada das 9 horas ao meio-dia, no Anfiteatro Orlando Digenova, que fica dentro do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), e será destinada exclusivamente aos servidores públicos municipais do sexo masculino, em uma ação formativa e de conscientização sobre o papel dos homens no enfrentamento às violências de gênero.

O evento trará como palestrante o psicólogo e sociólogo Flávio Urra, mestre em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e especialista em Violência Doméstica pelo Laboratório de Estudos da Criança (Lacri) da Universidade de São Paulo (USP). Ele é coordenador do programa “E Agora, José?” e do curso Gênero e Masculinidades, iniciativas reconhecidas nacionalmente por abordarem de forma direta e educativa a desconstrução do machismo, a responsabilização de agressores e a construção de novas práticas masculinas. A proposta da formação é estimular a reflexão a partir de vivências práticas, dinâmicas participativas e discussões sobre temas como desigualdade estrutural, patriarcado, socialização masculina e violência doméstica.

O encontro busca ampliar o debate dentro do serviço público, fortalecendo o compromisso da administração municipal com a proteção das mulheres e o enfrentamento às violências.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou a importância de envolver os homens nas ações de prevenção. “A Campanha do Laço Branco lembra que o fim da violência contra a mulher também depende da postura dos homens. Precisamos assumir nossa responsabilidade social e institucional, compreender nossas condutas e atuar de forma ativa na promoção do respeito. Esse encontro é mais um passo importante nessa direção”, afirmou.

Segundo a pasta, a escolha por um público exclusivamente masculino reforça o objetivo de provocar reflexão e mudança de comportamento em ambientes onde homens podem dialogar sobre masculinidades, poder, dominação e práticas que precisam ser revistas. A dinâmica estruturada por Urra permitirá aos participantes vivenciarem, na prática, situações e discussões que ajudam a compreender como padrões culturais influenciam diretamente comportamentos violentos ou discriminatórios.

Campanha

A Campanha do Laço Branco - criada em 1991 no Canadá e adotada mundialmente - destaca o compromisso masculino com a não violência e incentiva a denúncia, o acolhimento e a promoção de relações mais igualitárias.

Em Suzano, a iniciativa integra o conjunto de políticas públicas que vêm sendo fortalecidas pela administração municipal, especialmente no atendimento, acolhimento e prevenção à violência. “Nosso compromisso é construir uma cidade em que todas as mulheres se sintam seguras. Para isso, precisamos de homens conscientes, preparados e dispostos a transformar atitudes no dia a dia. Esse encontro reforça que a mudança começa por nós”, finalizou Garippo.