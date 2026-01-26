Evento dedicado à saúde mental lota Cineteatro e reforça poder da comunicação junto a servidores

A Secretaria Municipal de Administração organizou um evento dedicado à saúde mental nesta segunda-feira (26/01), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, para mais de uma centena de servidores de diversos setores da Prefeitura de Suzano. A ação que integrou a campanha “Janeiro Branco”, de valorização do tema, trouxe para reflexão dos presentes o poder que a comunicação tem para promover crescimento pessoal e profissional.

A programação foi aberta com os discursos da titular da pasta responsável pela atividade, Cintia Lira, e do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, sendo marcada pela presença especial da palestrante Silvia Patriani, referência no mercado da comunicação eficaz. Por parte do Legislativo municipal, participou o vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

A partir do mote “Fale com clareza, ouça com empatia, aja com propósito”, foram compartilhados com os participantes alguns conceitos que fizeram com que eles pudessem perceber como a comunicação está conectada com a saúde mental.

Desse modo, foi reforçada a importância de se expressar livremente, dizer “não” sem se sentir culpado e ouvir sem julgamento. Houve esclarecimentos quanto ao verdadeiro sentido da comunicação, que não está relacionado ao que se diz, mas sim sobre o que o outro entende.

Os conteúdos tratados com os servidores demonstraram a forma como a comunicação traz resultados. Esta proposta foi baseada em pesquisas atuais, que revelam que os empregadores têm colocado a comunicação acima do conhecimento técnico durante o processo de recrutamento de novos profissionais ou para promoção na carreira.

Para ratificar os argumentos, foram elencados aqueles que foram considerados os maiores medos da sociedade moderna, todos relacionados às dificuldades de comunicação: “falar em público”, “manifestar-se em uma reunião”, “conhecer pessoas novas”, “conversar com pessoas de nível hierárquico superior” e “enfrentar entrevistas de emprego”.

O secretário Paulo Pavione reforçou que a atenção com este tema demonstra o cuidado que a Prefeitura de Suzano tem para com seus servidores. “O compromisso da administração municipal, que começou ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, é de entender e apoiar os servidores, garantindo um ambiente acolhedor para que todos possam sentir bem-estar durante o período de trabalho e possam desenvolver melhor as suas atividades”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, Cintia Lira destacou o papel do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) no processo de valorização deste trabalho. “Desde 2019, temos fortalecido nossa rede de apoio ao funcionalismo público de Suzano, com ações e iniciativas que acolhem e dão suporte para variadas situações que têm relação com a saúde mental. A apresentação de conteúdos associados a esse tema se alinha a esse objetivo, trazendo reflexão, conforto e orientações importantes a todos que participam das atividades”, pontuou a secretária de Administração.

Também participaram do evento, os diretores da prefeitura André Amaral (Recursos Humanos), Renata Pires (NAS) e Solange Wuo (Controle e Fiscalização Ambiental), além da coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.