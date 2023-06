Família busca por jardineiro desaparecido em Suzano

A família do jardineiro e pintor, Roberto Soldá, 50, busca por informações de seu desaparecimento, que ocorreu no último domingo, por volta das 21 horas, no bairro Recanto Feliz, em Palmeiras.

Segundo informou Kailaine de Oliveira Soldá, filha de Roberto, ele saiu de casa por volta das 21 horas de domingo. A residência fica na Rua Julia, no Recanto Feliz. Imagens mostram Roberto deixando a casa, e seguindo sentido Rodovia Índio-Tibiriçá.

"Nas imagens podemos ver que ele deixou a residência tranquilamente, como se fosse fazer uma caminhada. Ele seguiu sentido a rodovia e depois não tivemos mais notícias", disse a filha.

Roberto estava vestido com uma blusa cinza, uma jaqueta corta vento preta e uma calça de moletom cinza com listras pretas. A filha afirmou que ele não fazia uso de medicamentos controlados, não bebia e nem usava drogas.

Ela pede para que qualquer informação sobre a paradeiro do pai seja informado ligando para os telefones: 11 91158-5798 ou 11 97324-4264.