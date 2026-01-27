Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/01/2026
Itaquáquecetuba

Itaquá Park Shopping tem Feira de Adoção Pet neste sábado

Gatos e cachorros já estão vacinados e vermifugados

27 janeiro 2026 - 10h02Por da Reportagem Local
Itaquá Park Shopping tem Feira de Adoção Pet neste sábadoItaquá Park Shopping tem Feira de Adoção Pet neste sábado - (Foto: Divulgação)

O Itaquá Park Shopping realiza neste sábado, 31 de janeiro, mais uma edição da Feira de Adoção Pet, uma iniciativa que busca encontrar um lar para cães e gatos resgatados em diversas situações. A ação ocorre das 10h às 16h, no Park Pet, no corredor Poupatempo.  

Os cães e gatos disponíveis para adoção já estão vermifugados e vacinados. Os interessados em adotar, maiores de 18 anos, preenchem um termo de Adoção Responsável, além de uma breve entrevista para garantir o bem-estar do animal.

“Nosso objetivo é proporcionar uma chance de ter mais que um tutor, alguém que tenha a guarda responsável, trate com carinho e respeito, além de todos os cuidados necessários e muito amor”, pontua o gerente de Marketing, Daniel Eckert.

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, Loja de moda Caedu e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na estrada municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público

O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais:

 

·  Linhas Municipais:

o 01 - Marengo - Estação de Itaquá

o 02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

o 05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

o 15 - CDHU via Shopping

o 16 - Vila Augusta - Estação de Itaquá

o 29 - Terra Prometida v/ Shopping - Centro

o 34 - Fortuna - Manoel Feio

 

·  Linhas Intermunicipais:

o 332 - Suzano (Vila Sol Nascente)

o 332VP1 - Suzano (Estação Suzano)

