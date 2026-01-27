Itaquá Park Shopping tem Feira de Adoção Pet neste sábado

O Itaquá Park Shopping realiza neste sábado, 31 de janeiro, mais uma edição da Feira de Adoção Pet, uma iniciativa que busca encontrar um lar para cães e gatos resgatados em diversas situações. A ação ocorre das 10h às 16h, no Park Pet, no corredor Poupatempo.

Os cães e gatos disponíveis para adoção já estão vermifugados e vacinados. Os interessados em adotar, maiores de 18 anos, preenchem um termo de Adoção Responsável, além de uma breve entrevista para garantir o bem-estar do animal.

“Nosso objetivo é proporcionar uma chance de ter mais que um tutor, alguém que tenha a guarda responsável, trate com carinho e respeito, além de todos os cuidados necessários e muito amor”, pontua o gerente de Marketing, Daniel Eckert.

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, Loja de moda Caedu e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na estrada municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

