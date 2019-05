Justiça nega pedido para suspender leilão do prédio da Santa Casa de Suzano

O juiz Gabriel Borasque de Paula, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, negou o pedido para suspender o leilão do prédio da Santa Casa, marcado para o dia 2 de julho. O departamento jurídico da Santa Casa informou que vai tomar as providências cabíveis. O terreno, de 10.850 metros quadrados, foi avaliado em R$ 20 milhões. As informações sobre a venda estão disponíveis no portal www.jusbrasil.com.br.

Serão incorporadas no leilão as seguintes edificações: Pronto-Socorro; administrativo; hemocentro; anfiteatro e ortopedia; fisioterapia, além do prédio da Funerária Colina dos Ipês - área concedida para atuação de uma empresa privada.

O processo no qual resultou a penhora do prédio da Santa Casa, em 2016, existe há mais de 25 anos. A unidade tem um extenso histórico de dívidas; no total, são R$ 321,82 milhões. Desses, R$ 70 milhões são de dívidas gerais (fornecedores, tributos e etc); R$ 229,18 milhões de ações judiciais em trâmite e R$ 13,61 milhões de dívidas no Tribunal de Contas.

A Prefeitura de Suzano já pagou parte da dívida - R$ 13,39 milhões - em 2017 e 2018, que incluíam fornecedores, décimo terceiro atrasado, parte do acordo trabalhista, tributos federais e empréstimo a Caixa Econômica Federal (CEF). Esse pagamento diminuiu o valor inicial da dívida, que era de R$ 335,22 milhões.

MINISTRO DA SAÚDE

Nesta semana, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta recebeu ofício da deputada federal Kátia Sastre (PR), solicitando apoio para ações efetivas que possam socorrer a unidade de Santa Casa de Suzano, que terá o prédio leiloado em julho após determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).