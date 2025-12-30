Meio Ambiente promove plantio de 1,86 mil mudas e adoção de 500 pets em 2025

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano reforçou seu compromisso com as práticas sustentáveis e o bem-estar animal ao longo de 2025 ao promover o plantio de 1.863 mudas e garantir a adoção de 500 pets por meio do projeto “Baby, me Leva!”. O balanço da pasta ainda aponta a manutenção de mais de cem praças e destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios, no “Programa Município VerdeAzul” e no estudo de perdas de água do Instituto Trata Brasil.

O trabalho ainda reforçou a fiscalização ambiental a partir das ações do Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), que promoveu o embargo de seis loteamentos irregulares, e do programa “Caçamba Verde”, que apreendeu 13 caçambas durante oito ações realizadas neste período.

A atuação relacionada à gestão de resíduos sólidos desenvolvida entre janeiro e dezembro, resultou na destinação de 401 toneladas de recicláveis para a Central de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi, no bairro Cidade Miguel Badra, que impulsionou o trabalho dos catadores cadastrados pela cooperativa Univence. Neste contexto, a pasta também celebrou a inauguração do ecoponto José Limeira de Freitas, o quinto da cidade, instalado no mesmo bairro.

Plantio e adoções

A meta de plantio de mudas (1,5 mil) foi superada em 2025, conforme apontam os números. As ações que permitiram que esse objetivo fosse alcançado estiveram relacionadas ao trabalho das equipes do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que viabilizou o plantio de 600 mudas pelo projeto “Árvore FamiliAR”; 583 pelo projeto “Replantar”; três pela iniciativa “Nasce uma criança, Planta-se uma árvore”; 257 pela “Arborização Participativa”; 40 pelo “Hortas e Pomares Educativos”; 20 pelo “Hortas e Pomares Medicinais”; 175 a partir de parcerias com empresas; 75 pelo setor de Educação Ambiental; e 110 reposições, totalizando 1.863 plantios.

Por sua vez, a pasta promoveu a adoção de 500 animais, entre cães e gatos, por meio do projeto “Baby, me Leva!”, além de promover a castração de 775 pets.

Mais prêmios

Suzano alcançou um marco inédito no cenário nacional do saneamento básico. O Estudo de Perdas de Água 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil com apoio da GO Associados, apontou o município como a cidade com o menor índice de perdas de água na distribuição em todo o País entre os cem maiores municípios brasileiros, apenas 0,88%.

O trabalho de combate ao desmatamento ilegal e de destinação do lixo desenvolvido no município também foi considerado o mais bem avaliado do País no “Ranking de Competitividade dos Municípios”. A cidade ficou em 1º lugar numa classificação que reuniu 418 cidades das cinco regiões do Brasil, demonstrando sua capacidade de desenvolver ações que geram bem-estar para a população a partir da preservação ambiental que teve início ainda na primeira gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e teve continuidade com o prefeito Pedro Ishi.

Pelas ações sustentáveis, a cidade recebeu uma nova certificação do “Programa Município VerdeAzul” (PMVA), alcançando 92,5 pontos na avaliação e avançando para a 6ª posição no ranking do Estado de São Paulo entre cidades com 100 mil a 499.999 habitantes.

Novidade

Neste ano, o Meio Ambiente inaugurou no Dia da Abelha (03/10) o primeiro meliponário do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador. A iniciativa tem como objetivo reunir todas as colônias de espécies sem ferrão já existentes, além de abrigar outras colmeias que vierem a ser formadas futuramente. O novo espaço será fundamental tanto para os visitantes quanto para os alunos das oficinas de meliponicultura oferecidas no local.

Na área de Educação Ambiental, a pasta avançou com a implantação do Polo de Educação Ambiental e o desenvolvimento do programa de “Educadores Ambientais Populares”, com a remodelação do Centro de Educação Ambiental do Viveiro Municipal, um espaço dedicado à formação de estudantes, professores e comunidade em geral sobre práticas sustentáveis; e também com definição de documentos técnicos para a contratação dos novos educadores, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente.

Planos

O trabalho ambiental ainda contou com as ações relacionadas ao planejamento para os próximos anos. Um deles é o Plano Municipal de Saneamento Ambiental, que prevê a ampliação da rede de água potável e esgotamento sanitário, incluindo as áreas rurais; o outro é de Arborização Urbana, que busca mapear, cadastrar e ampliar a cobertura arbórea da cidade, visando a redução da temperatura, a melhora na qualidade do ar e o aumento da biodiversidade urbana. Ainda foram conquistados R$ 600 mil em recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente André Chiang, o balanço anual mostra que Suzano está sendo reconhecida pelo bom trabalho que realiza nesta área. “Sabemos que os desafios são grandes, mas temos uma equipe técnica comprometida, um governo alinhado com as diretrizes da sustentabilidade e, principalmente, uma população que vem se engajando cada vez mais. As conquistas deste ano mostram que estamos fortalecendo políticas estruturantes que vão deixar um legado positivo para Suzano”, afirmou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou a atuação que rendeu prêmios para a cidade. “Cuidar do meio ambiente é cuidar da qualidade de vida das pessoas. Nosso governo tem responsabilidade com o presente e com o futuro, por isso estamos investindo em políticas sérias e duradouras. Parabenizo toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente pelo empenho e pelos resultados que já estamos colhendo. Fomos os melhores do País e alguns rankings de eficiência da gestão ambiental, o que nos deixa muito orgulhosos”, destacou o chefe do Executivo municipal.