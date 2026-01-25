Negociação para mudança de endereço do INSS trava e se arrasta há três anos

As conversas entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para mudança da agência do órgão federal completam três anos e estão travadas. Desde 2023, quando o imóvel ainda não era tombado, a possibilidade de ceder o prédio já era considerada.

Na história da cidade, a estrutura abrigou o Paço Municipal entre 1952 e 1993, e foi sede da Câmara Municipal de 1952 a 2001. O tombamento aconteceu em abril de 2024, após aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac). Hoje patrimônio de Suzano, o prédio segue sendo ocupado pelo INSS.

Em nota enviada ao DS nesta sexta-feira (9), o INSS destacou que o tombamento do imóvel não interfere na prestação dos serviços. “É importante destacar que o fato de um imóvel ser tombado não impede a realização dos serviços da autarquia”.

O órgão informou ainda que as negociações com a Prefeitura seguem em andamento, porém sem previsão de data para a mudança. “O INSS está em tratativas com a Prefeitura de Suzano para a permuta do prédio atual por outro imóvel, onde será construído o novo prédio”, afirmou.

Paralelamente, a Prefeitura reforçou que, há cerca de dois anos, apresentou ao INSS uma proposta para a transferência da agência para a rua Sete de Setembro, que recebeu uma avaliação positiva na ocasião. No entanto, a administração municipal aguarda um posicionamento oficial do órgão federal sobre a viabilidade da mudança e sobre o projeto do futuro prédio.