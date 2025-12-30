Obras na avenida Senador Roberto Simonsen avançam e chegam a 70% de conclusão

O prefeito Pedro Ishi realizou na manhã desta segunda-feira (29/12) uma vistoria técnica nas obras de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, uma das intervenções mais importantes em andamento no município voltadas ao aprimoramento da mobilidade urbana. O chefe do Poder Executivo municipal conferiu de perto o avanço dos trabalhos, que já atingiram 70% de execução, dentro do cronograma estabelecido pela prefeitura.

Neste começo de semana, as equipes estão atuando na região da rotatória com as estradas Santa Mônica e dos Fernandes, os serviços se concentram no acabamento da base com aplicação de BGS (brita graduada simples), etapa fundamental para garantir resistência e durabilidade ao pavimento. Em outra parte da via, próximo a um condomínio residencial, os trabalhos envolvem a troca de solo no pavimento existente, corrigindo trechos para assegurar maior estabilidade da via. Também está em andamento a construção do poço de visita (PV) das aduelas, estrutura essencial para o sistema de drenagem, que vai contribuir para o correto escoamento das águas pluviais e prevenir alagamentos.

Quando o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen estiver concluído, os bairros Jardim Márcia e Parque Santa Rosa estarão conectados e ligados a importantes pontos da cidade, como as estradas dos Fernandes e Santa Mônica e a região do Parque Municipal Max Feffer. A expectativa é que a nova via reduza significativamente o fluxo de veículos na malha central, oferecendo uma alternativa mais rápida e segura de deslocamento.

Segundo o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, o acompanhamento constante garante que cada etapa seja executada com qualidade e segurança. “A obra está em sua fase decisiva e o andamento tem sido satisfatório. Estamos atuando em várias frentes simultaneamente, com serviços de base, reforço de solo e drenagem, sempre respeitando os critérios técnicos. Nosso objetivo é entregar uma via segura, durável e que atenda plenamente às necessidades da população”, destacou.

O prolongamento da avenida inclui um conjunto amplo de intervenções, como drenagem, terraplenagem, reforço de solo, implantação de guias e sarjetas, execução de base e sub-base, além da aplicação da capa asfáltica. O projeto também prevê sinalização viária completa, iluminação pública e paisagismo, garantindo não apenas funcionalidade, mas também integração urbana e melhoria do entorno. O trecho em obras possui aproximadamente 1,3 quilômetro de extensão e complementa a parte já existente da avenida, que foi requalificada neste ano.

Os investimentos na obra somam R$ 14,9 milhões, sendo R$ 11,7 milhões provenientes de recursos federais e R$ 3,2 milhões de contrapartida do município. A execução está a cargo da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções, sob fiscalização técnica da prefeitura.

Para Pedro Ishi, o prolongamento da Senador Roberto Simonsen representa mais do que uma nova via, trata-se de um avanço estrutural para o desenvolvimento urbano de Suzano. “Essa obra encurta distâncias, melhora a fluidez do tráfego e cria novas alternativas de circulação na cidade. Vamos reduzir o trânsito em vias importantes da região central, como as ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant e a avenida Armando Salles de Oliveira. É uma conquista significativa para Suzano e um sonho iniciado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi que agora está próximo de se concretizar”, concluiu o prefeito.