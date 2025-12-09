Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Investimento

Pedro Ishi anuncia aumento de recursos para a agricultura durante encontro com produtores

Incentivo proporcionado pelos programas de aquisição de alimentos deverá triplicar em 2026; participação na merenda escolar saltará de 30 para 45%

08 dezembro 2025 - 21h00Por da Reportagem Local
Pedro Ishi anuncia aumento de recursos para a agricultura durante encontro com produtoresPedro Ishi anuncia aumento de recursos para a agricultura durante encontro com produtores - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi anunciou um conjunto de incentivos voltadas ao setor agrícola durante encontro realizado nesta segunda-feira (08/12), na Associação Fukuhaku, na Vila Ipelândia, em Palmeiras. O aumento dos recursos destinados aos produtores locais em 2026 ocorrerá porque o valor proveniente dos programas de aquisição de alimentos será triplicado e a participação dos agricultores no fornecimento de alimentos da merenda escolar saltará de 30% para 45%.

A reunião foi organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e ficou marcada também por uma homenagem aos vereadores que contribuirão com emendas impositivas para o fluxo das atividades do Banco de Alimentos, que fortalece a agricultura local e garante a destinação de alimentos a entidades que ajudam famílias em situação de vulnerabilidade social.

Por isso, estavam presentes nesta atividade o titular da pasta; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; e os vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; e Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; assim como representantes dos vereadores Dirceu Carlos da Silva, o Filho do Carlão da Limpeza; André Marcos de Abreu, o Pacola; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Jaime Siunte.

Os presentes e outros parlamentares também participaram da mobilização em torno desse tema, que garantiu, ao todo, R$ 300 mil em emendas impositivas. Além dos já citados, contribuíram com recursos os vereadores Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; Artur Takayama; e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

Os recursos se somarão aos R$ 200 mil que serão proporcionados pelo Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), o dobro do que foi proporcionado neste ano; e R$ 500 mil do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), R$ 200 mil a mais do que foi disponibilizado em 2026.

O aumento do aproveitamento da produção local para a merenda escolar poderá resultar na destinação de até R$ 4,9 milhões para a agricultura por meio das compras realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, a partir dos produtores que cumprirem os requisitos necessários a partir do chamamento público que foi realizado.

Durante o evento, ainda foi anunciado pelo prefeito as melhorias que deverão ser implementadas na Casa da Agricultura, por meio de um investimento federal no valor de R$ 250 mil, que será alocado na qualificação do transporte de alimentos para entidades e famílias em situação de vulnerabilidade social e na própria estrutura do equipamento. O prédio ainda poderá receber investimentos do governo estadual, conforme solicitado neste ano.

Repercussão

O vereador Adilson Horse destacou a importância da produção local para o abastecimento das demandas de Suzano. “Sabemos da capacidade da nossa agricultura e, por isso, tivemos a sensibilidade de garantir esses recursos. Temos certeza de que as emendas impositivas irão colaborar significativamente para o desenvolvimento deste setor”, ressaltou o parlamentar.

O secretário Mauro Vaz disse que o ano chega ao fim com a sensação de dever cumprido em relação ao compromisso assumido com os agricultores desde o início da gestão. “Uma das nossas prioridades era o fortalecimento da agricultura em Suzano. Por isso, tivemos inúmeras reuniões neste mesmo local, assim como nos reunimos com o Governo do Estado para levar nossas demandas. Queremos inserir a agricultura na Cadeia Produtiva Local e garantir ainda mais apoio para o setor”, declarou o secretário.

Por sua vez, o prefeito frisou que a parceria com o Legislativo tem sido fundamental para as conquistas nessa área. “Agradeço a cada vereador que está conosco nesse trabalho. Estamos avançando com as políticas públicas para a agricultura e para todas as atividades econômicas da cidade. Vamos valorizar nossos produtores por meio de um ciclo que incentiva quem produz aqui. Temos capacidade de atender as demandas da nossa cidade e garantir que os recursos fiquem em Suzano, sendo revertidos em mais crescimento para a cidade”, pontuou Pedro Ishi.

Também participaram do encontro, por parte da administração municipal, o diretor de Agricultura, Minoru Harada; a coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos em Suzano, Rosiene Silva; e a nutricionista e responsável pela alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação, Paloma Barbosa.

Ainda estiveram presentes a especialista ambiental da Diretoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, Andreia Mayumi; o presidente do Sindicato Rural, Ricardo Tsuchiya; e o vice-presidente da Associação Fukuhaku, Noboro Fujita.

