Pedro Ishi faz avaliação positiva do 1º ano de mandato e projeta 2026

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, afirmou que 2025 “foi um grande ano” e que 2026 “será melhor ainda” para a cidade. A declaração foi feita no balanço realizado durante a participação do chefe do Executivo municipal no DS Entrevista, na última semana. O programa completo pode ser assistido no Facebook, YouTube e site do Diário de Suzano.

“O ano de 2025 foi um grande ano, trabalhamos bastante, e 2026 vai ser ainda melhor, com várias entregas, muitas obras. Iniciei nosso mandato de maneira muito especial, com muitas entregas para a cidade e mantendo políticas importantes”, iniciou o prefeito.

No balanço de entregas, Pedro Ishi falou sobre a Casa de Cultura de Palmeiras, o Ecoponto do Miguel Badra e a conquista do primeiro ônibus biometano da Região Metropolitana de São Paulo, veículo que garante a economia de 60 mil litros de diesel e poupar 6,1 mil árvores por ano.

Além disso, o prefeito falou sobre a implantação do Smart Suzano, tecnologia que permite identificar pessoas foragidas ou procuradas pela Justiça, veículos com queixa de furto ou roubo e pessoas desaparecidas, cruzando informações com bancos de dados estaduais e federais. A identificação é feita por meio de reconhecimento facial.

“O Smart Suzano é um projeto que tinha iniciado com o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Conseguimos captar essa tecnologia nova e instalamos na cidade. Colocamos as câmeras de monitoramento e está dando super certo. Temos vários presos até o momento. É a tecnologia a favor do serviço público”, disse Pedro.

Para 2026, o prefeito elencou diversas obras que devem ser entregues ao longo do ano. A principal é a Avenida Senador Roberto Simonsen, que, de acordo com Pedro Ishi, deve ser entregue ainda em janeiro.

“Estamos entrando na fase final, colocando pavimentação, tiramos os postes que estavam na avenida e agora colocamos no canto da estrada. Começou o serviço de iluminação. Troca de solo já foi feita, guias, sarjetas. Calculamos que devemos entregar essa obra muito importante no mês de janeiro. Vai desafogar muito as ruas, principalmente a Nove de Julho e a Armando Salles de Oliveira e vai fazer uma interligação nova da Casa Branca para a região do Centro”.

O prefeito também reforçou as obras da Alça do Rodoanel, que já começaram na cidade, e estão ligadas ao trabalho na Roberto Simonsen. “Ligada à expansão da Roberto Simonsen, vamos ter a Alça do Rodoanel. A obra está a todo vapor, colunas sendo confeccionadas. É um novo eixo de expansão para a cidade. Aquela região vai crescer bastante. Temos a proposta de um novo bairro, com novas ruas. Vai ter o Hospital Federal ali, que também é uma obra muito importante, um hospital com mais de 5 mil metros de obra construída, portas abertas para atendimento infantil e adultos. Já estamos nos finalmentes do hospital”.

Outras entregas que devem ser feitas em 2026 citadas por Pedro Ishi foram: Faculdade de Tecnologia (Fatec); Terminal de Ônibus de Palmeiras; Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras; Unidade Básica de Saúde (UBS) do Boa Vista, do Jardim Saúde e do Parque do Colégio; quatro novas escolas; uma nova creche; Centro Esportivo em Palmeiras; Policlínica em Palmeiras; dez novas praças; e Clínica de Bem-Estar Animal.

O prefeito também abordou temas como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a passagem de ônibus. Esses assuntos são comuns nos fins de ano, já que os valores costumam ser reajustados anualmente.

“Fazemos a nossa correção, nossa avaliação. Estamos remodelando o IPTU. A questão da passagem de ônibus é que à princípio temos uma possibilidade de não haver nenhuma mudança. Estamos estudando outros meios para não aumentar a passagem. O diesel sobe, os investimentos avançam. Todo ano a planilha chega e cabe à Prefeitura aceitar ou não, subsidiar ou não. Estamos nessa fase de conversas”, disse.

Saneamento

Pedro Ishi falou sobre o tratamento de água e esgoto na cidade, que ainda não atende toda a população suzanense. De acordo com ele, um investimento de mais de R$ 1 bilhão vai levar esgoto e água para alguns bairros.

“Recebemos um investimento muito importante, que precisamos dividir em duas frentes: abastecimento de água e saneamento básico. Temos um investimento de mais de R$ 1 bilhão para levar esgoto e água a locais que nunca imaginamos, como a Fazenda Viaduto, em bairros da região de Palmeiras. Tem bastante coisa acontecendo de tratamento de esgoto e água”, continuou o prefeito.

Uma obra do Governo do Estado de São Paulo, ligando as represas Billings e Taiaçupeba, deve ajudar no abastecimento de água de Suzano, de acordo com o prefeito. O chefe do Executivo afirmou que a cidade avançou no saneamento.

“Há uma preocupação com o abastecimento, mas o Governo do Estado está certificando essa obra importante que vai ajudar bastante. Vamos avançar, com novas vias, novo tratamento de esgoto na cidade. Realmente avançamos muito e vamos continuar nos próximos anos. Retiramos várias caixas d’água que dependiam de caminhão-pipa. Temos feito um trabalho e vamos zerar essas caixas d’água levando água encanada para a população”.

Finanças

Pedro Ishi falou sobre as finanças da cidade. Suzano apareceu entre as 25 com melhor gestão efetiva do Tribunal de Contas do Estado (TCE), com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M).

“Temos a responsabilidade de fazer os investimentos e cobrar para que esse investimento seja efetivo na ponta e possa trazer resultado para a população. Tivemos algumas dificuldades nesse ano, não recebemos alguns convênios, queda de arrecadação, queda de repasse. Acredito em uma economia melhor para o ano que vem. Assim teríamos mais recursos para investir na cidade”.

O prefeito finalizou falando sobre as emendas de deputados e vereadores. “Queremos trazer ainda mais recursos, trabalhar pelas emendas impositivas dos deputados. Estamos tendo uma conversa muito boa com os vereadores, que também estão indicando suas emendas. É usar com responsabilidade o dinheiro público e aplicar de forma efetiva”, finalizou Pedro Ishi.