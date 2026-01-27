Prefeito vistoria obras da avenida Senador Roberto Simonsen e do Rodoanel durante o fim de semana

O prefeito Pedro Ishi realizou no último sábado (24/01) uma série de vistorias técnicas em duas das mais importantes frentes de infraestrutura em andamento no município: o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen e as obras do Complexo Viário do Alto Tietê, que fará a conexão da cidade com o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

As duas obras, que foram projetadas ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, representam um marco na mobilidade e no desenvolvimento logístico da cidade. O chefe do Poder Executivo municipal acompanhou a aplicação de binder na Roberto Simonsen - camada asfáltica intermediária fundamental para a resistência do pavimento - e conferiu as estruturas já concretadas do complexo de alças na avenida Brasil, com colunas e parte das vigas executadas, inclusive com trechos já desformados.

Na Roberto Simonsen, as intervenções chegam a 87% de conclusão e entram na reta final. A previsão é de que a obra seja entregue nas próximas semanas. Durante a visita, foram observados os serviços de pavimentação, reforço estrutural do solo e implantação do sistema de drenagem. A aplicação do binder marca uma fase decisiva do processo, pois prepara a pista para receber o revestimento final, responsável por assegurar aderência, conforto e desempenho adequado ao tráfego.

Em outro trecho da avenida, as equipes atuam na troca do solo do pavimento existente, procedimento que substitui camadas com baixa capacidade de suporte por materiais mais resistentes. A medida evita recalques e deformações futuras, preservando a qualidade do asfalto. Também avançam a construção dos poços de visita (PVs) das aduelas, estruturas que integram o sistema de drenagem urbana, permitindo inspeção, manutenção das galerias pluviais e o escoamento correto da água da chuva, reduzindo riscos de alagamentos.

Os investimentos na obra somam R$ 14,9 milhões, sendo R$ 11,7 milhões provenientes de recursos federais e R$ 3,2 milhões de contrapartida do município. A execução está a cargo da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções, sob fiscalização técnica da prefeitura.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou o caráter técnico da obra. “Não se trata apenas de abrir uma nova via, mas de garantir que ela tenha base sólida, drenagem eficiente e camadas de pavimentação compatíveis com o volume de tráfego que irá receber. O binder é uma etapa estratégica nesse processo, porque dá suporte estrutural ao pavimento. Esse conjunto de cuidados é o que assegura uma avenida segura, moderna e preparada para o uso intenso no dia a dia”, afirmou.

Com a conclusão do prolongamento, os bairros Jardim Márcia e Parque Santa Rosa passarão a contar com ligação direta para o miolo central da cidade, além de facilitar o acesso às estradas dos Fernandes e Santa Mônica. A nova via funcionará como eixo alternativo de circulação, ajudando a redistribuir o fluxo de veículos e aliviar a sobrecarga em corredores centrais.

Na sequência, o prefeito seguiu para o canteiro de obras do Complexo Viário do Alto Tietê, considerado um dos maiores investimentos em mobilidade da história da região. No local, já é possível observar o avanço das estruturas na avenida Brasil, com estruturas concretadas, colunas erguidas e vigas executadas no canteiro central, além de elementos que já passaram pelo processo de desforma, evidenciando a evolução física da obra.

O complexo contará com seis alças de acesso e saída, conectando o Rodoanel a vias como a avenida Brasil, rua Norma Favale, avenida Paul Percy Harris e avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), além da implantação de nova via paralela à Norma Favale e requalificação de corredores como as ruas Jossei Toda e Tarquinio Favale. O investimento ultrapassa R$ 1 bilhão, com prazo de 24 meses para conclusão e projeção de aproximadamente 24 mil veículos por dia utilizando diretamente o sistema, que deve gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos e impactar mais de 1,6 milhão de pessoas no Alto Tietê.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou o simbolismo das duas agendas no mesmo dia. “Estamos acompanhando de perto obras que representam um novo momento para a mobilidade de Suzano. De um lado, a Roberto Simonsen, que vai reorganizar a circulação urbana e resolver gargalos históricos; de outro, o Complexo Viário do Alto Tietê, que consolida a ligação da cidade com o Rodoanel, abrindo portas para desenvolvimento, logística e novas oportunidades. É a continuidade de um trabalho construído ao longo dos anos, com planejamento, diálogo e foco em preparar Suzano para o futuro”, declarou o prefeito.