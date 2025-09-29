Prefeitura de Suzano destina R$ 386,95 milhões para Saúde e Educação em oito meses

A Secretaria de Finanças de Suzano apresentou na última sexta-feira (26/09), durante audiência pública realizada pela Câmara, o balanço de receitas e despesas da prefeitura nos primeiros oito meses do ano. Na oportunidade, foi destacado que a administração municipal destinou, neste período, R$ 386,95 milhões para as áreas de Saúde e Educação.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Itamar Viana, que estava acompanhado do diretor do departamento de Gestão Tributária, Ademilson Freire, e dos contadores Marcelo Rodrigues e Mauricio Bento. A atividade foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama.

Conforme foi demonstrado, as despesas liquidadas até o final do segundo quadrimestre, com recursos próprios na área da Saúde, totalizaram R$ 210,38 milhões, representando 31,3% do total de receitas de impostos e transferências constitucionais. Já as despesas liquidadas, entre janeiro e agosto, com a manutenção e o desenvolvimento do ensino totalizaram R$ 176,57 milhões, atingindo 26% das receitas de impostos municipais e transferências constitucionais.

Quanto às fontes de receitas que estão proporcionando os recursos para os serviços que estão sendo prestados à população, foram revelados os valores arrecadados em oito meses. As transferências correntes foram responsáveis por R$ 586,30 milhões, o que representa 66,2% do que está sendo previsto para o ano; o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) gerou R$ 114,37 milhões, o que representa 61,3% do que está projetado para 2025; o Imposto sobre Serviços (ISS) garantiu R$ 87,43 milhões, atingindo 69,6% do que é planejado para o ano; e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) viabilizou a arrecadação de R$ 10,69 milhões, o que representa 62,8% do que é previsto para os 12 meses de 2025.

A apresentação ainda trouxe a receita total executada até o fim do 2º quadrimestre, que alcançou R$ 1.037.016.869,38, atingindo 64,6% do previsto para o ano, que é de R$ 1.604.781.139,93. Quanto às despesas liquidadas no período, foram registrados R$ 906.233.460,03, o equivalente a 56,5% do valor projetado para os 12 meses de 2025, que é de R$ 1.602.655.392,91. Assim, o resultado orçamentário dos primeiros oito meses foi de R$ 130.783.409,35.

O secretário reforçou a importância da audiência para os esclarecimentos necessários sobre os recursos da administração municipal. "Essa prestação de contas garante a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais. Pudemos mostrar que os números da execução orçamentária e da gestão fiscal do município comprovam o controle das contas públicas e o respeito ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal", avaliou.