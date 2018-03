Preso temporariamente há 29 dias, Zé Pirueiro pede cancelamento de salário

O vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro, pediu ao presidente da Câmara de Suzano, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, o cancelamento de seu subsídio durante o período em que ele estiver em prisão temporária.

O documento foi protocolado no último dia 22 no Legislativo e foi deferido pelo chefe da Casa de Leis. Sendo assim, Zé Pirueiro ficará sem o subsídio até o término da prisão temporária, que teve prazo inicial estipulado em 30 dias (a contar do dia 2 de fevereiro).

Segundo informações da assessoria do parlamentar, Zé Pirueiro tomou esta decisão focando em preservar o dinheiro público, já que ele está impedido de comparecer aos trabalhos legislativos.

Trâmites

Como o vereador e está em prisão temporária, nenhum suplente foi convocado para ocupar seu lugar. De acordo com o item VI do artigo 13 da Lei Orgânica do Município de Suzano, perde o mandato o vereador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, o que não é o caso.