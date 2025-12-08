Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Psicanalista lança livro de autocura e autoconhecimento

Claudia Cristina escreveu o livro "Curando minhas emoções em 31 dias de amor-próprio"

08 dezembro 2025 - 15h59Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

A psicanalista suzanense Claudia Cristina lança, na sexta-feira (12), o livro “Curando minhas emoções em 31 dias de amor-próprio”, como um guia prático de autocura e autoconhecimento.

“É sempre direcionado a um dia do mês. O que pensei foi pegar um mês inteiro e a pessoa seguir, meditar e entender, se autocurar, buscando ressignificar sua vida como um todo, tanto mentalmente, quanto emocionalmente e espiritualmente”, disse a psicanalista.

O livro, de acordo com a autora, auxilia a cuidar de feridas, como complexos de inferioridade, rejeição e abandono. “É um livro de autocura, de meditação, autoperdão e os benefícios que tudo isso traz para uma pessoa”, continuou.

“Curando minhas emoções em 31 dias de amor-próprio” custará R$ 35,90 na versão física e R$ 17,95 na versão digital. O livro pode ser comprado por plataformas online ou pelas redes sociais da autora, em contato direto com Claudia, seja no Facebook, Instagram ou WhatsApp, pelo número (11) 97848-8509.

A autora se referiu ao lançamento do livro como a realização de um sonho. “É meu primeiro livro. Já trabalho nessa área de saúde mental e emocional. Para mim é gratificante ter feito esse livro. Foi muito bem pensado, justamente por ver a demanda de pessoas com problemas que, muitas vezes, não conseguem lidar. Mas, dependendo de algumas coisas, não precisa passar com psicólogo ou psicanalista, é possível fazer uma autoanálise, mas a pessoa precisa de um direcionamento. Foi pensando nisso que eu criei esse livro”.

O livro foi pensando em pessoas que têm dificuldade financeira e, por isso, não conseguem ir a uma terapia, de acordo com a psicanalista. “Não é desmerecendo a terapia, que é meu trabalho, mas quando a pessoa tem dificuldade financeira, é difícil ir à terapia. Esse livro foi pensado nessas pessoas, que tem dificuldade financeira, mas conseguem acessar um livro como esse e ter uma direção para que acenda um refletor de autocura. Estou muito feliz de ter feito, muito satisfeita”, finalizou Claudia.

