Rodoanel deixa Suzano na vitrine de investimentos, avalia secretário

A obra do Complexo Viário do Alto Tietê, que fará a Alça de Acesso do Rodoanel em Suzano, deixará a cidade na vitrine dos investimentos no Estado de São Paulo. Essa é a visão do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, que esteve no DS Entrevista na semana passada.

“Essa obra vai valorizar muito a nossa cidade, mais de R$ 1 bilhão de investimento. É algo que estava no papel até pouco tempo atrás. Sabemos que demora. Daqui dois anos teremos a cidade com um avanço extraordinário. Tudo isso deixa Suzano na vitrine de investimentos, de uma cidade em desenvolvimento”, declarou.

Na visão de Mauro Vaz, Suzano está bem localizada geograficamente, o que facilita os investimentos. “Temos saída para o ABC, Vale do Paraíba, aeroporto, tudo. Estamos perto da capital. A cidade é geograficamente muito interessante para o investimento”, disse.

Na última quinta-feira (15), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve em Suzano para o lançamento oficial das obras da Alça do Rodoanel. “Suzano passou por um dia histórico, não pela presença do governador e dos políticos, mas pelo fato que agora é real: o Complexo Viário do Alto Tietê em nossa cidade. Isso tem uma importância muito grande para o desenvolvimento de Suzano”.

Geração de Emprego e Turismo

Mauro Vaz falou sobre a Geração de Emprego na cidade. Suzano, de acordo com ele, tem três pilares que geram trabalho: indústria e comércio, agricultura e turismo.

“Na indústria e comércio, Suzano tem 10 empresas multinacionais e 43 mil CNPJs ativos. A agricultura da cidade ainda é muito forte e está recebendo grandes investimentos. A agricultura está sendo aquecida. Suzano construiu mais um pilar no ano passado, quando recebeu o Município de Interesse Turístico (MIT). Suzano é turística. Se trabalharmos e incentivarmos os três pilares, temos o que queremos, que é a geração de emprego”.

Em relação ao turismo, que se tornou um pilar recentemente, o secretário citou alguns pontos, como o Parque Max Feffer, o Mirante do Sesc, a Igreja do Baruel e o Viveiro no setor público e os parques Blue Beach e Magic City no setor privado. “São lugares que atraem muita gente de fora de Suzano”, disse.

O título de MIT gera mais responsabilidades à cidade, além apenas dos pontos turísticos. “Se imagina uma cidade com o mínimo de violência possível, uma cidade bonita, acolhedora, limpa”.

Os investimentos no turismo serão maiores na cidade para 2026. O plano diretor de turismo será atualizado e dois hotéis devem ser inaugurados até abril. “Tem déficit na rede hoteleira. Temos duas empresas para inaugurar em abril dois hotéis, um no Centro e um no Jardim Imperador, ambos com aproximadamente 40 quartos. Os empresários já sentiram que pode ter o hotel porque vai precisar.

Nosso plano diretor é antigo, de 2017. Estamos atualizando e vai ficar pronto no primeiro semestre. Fizemos uma parceria com o curso de Turismo da USP. Vieram alunos e professores, mapearam os pontos turísticos públicos e privados para poder concluir o plano. Tudo isso para podermos fomentar o turismo. Tem lugares que eu, nascido em Suzano, não conhecia. Com esse mapeamento, vamos conhecer um pouco mais a cidade”, disse

Mauro Vaz continuou ressaltando a importância de que a população entenda que a cidade precisa dos turistas. “Prezamos para que a população sinta que precisamos do turista. Temos que qualificar o nosso povo, capacitar para poder olhar o turista como alguém que vai ajudar o desenvolvimento da cidade. O turismo é uma pessoa nova com dinheiro novo, sempre vai gastar com algo, seja almoçando, comprando algo”, finalizou o secretário.