Jornal Diário de Suzano - 27/01/2026
Rodovias de Mogi recebem dois novos radares

Aparelhos estão localizados na altura do quilômetro 59 da Mogi-Dutra (SP-088) e no quilômetro 72 da Mogi-Taiaçupeba (SP-102)

27 janeiro 2026 - 11h02Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Rodovias de Mogi recebem dois novos radaresRodovias de Mogi recebem dois novos radares - (Foto: Divulgação / DER-SP)

As rodovias Mogi-Dutra (SP-088) e Mogi-Taiaçupeba (SP-102) passaram a contar com dois novos radares de fiscalização eletrônica, que entram em operação a partir desta terça-feira (27). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), os equipamentos começaram a funcionar à meia-noite.

Nas duas vias, o limite de velocidade fiscalizado é de 40 km/h, sujeito à aplicação de multa em caso de infração. Na Mogi-Dutra, o radar está instalado na altura do quilômetro 59 e atua nos dois sentidos da rodovia. Já na Mogi-Taiaçupeba, o equipamento foi colocado no quilômetro 72, também válido para ambos os sentidos.

Além desses, o DER-SP informou que outros 14 radares foram instalados em diferentes rodovias estaduais. De acordo com o departamento, a iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e preservar vidas, com equipamentos devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos conforme cada trecho.

Ao todo, há a previsão de implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha dos locais é baseada em um mapeamento técnico que leva em conta o histórico de acidentes, registros de excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna. Os demais equipamentos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.

