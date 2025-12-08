'Saúde Itinerante' chega à Fazenda Aya nesta quinta para reforçar atendimentos

O projeto “Saúde Itinerante”, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), realiza nesta quinta-feira (11/12) a última ação do ano na Fazenda Aya, para reforçar os atendimentos à população e completar o trabalho que começou em janeiro, sempre com uma visita mensal. A atividade, como de costume, acontecerá na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy (estrada Fazenda Viaduto 6.000), entre 9 e 16 horas.

Os serviços contemplarão consultas médicas, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), avaliações odontológicas, aplicação de vacina, procedimentos de auriculoterapia, entrega de resultado de exames e aferição de pressão arterial e glicose. Também haverá atendimento de uma equipe multidisciplinar que contará com um psicólogo.

Com relação à imunização, o objetivo é atualizar a caderneta vacinal, tendo em vista a proximidade do período de férias e aumento das viagens para diferentes destinos do Brasil e do exterior. Será necessária apresentação de um documento pessoal, comprovante de residência e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Essa parceria tem possibilitado o acompanhamento de médicos generalistas e profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos munícipes não só da Fazenda Aya, mas também de outros bairros do entorno, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, parabenizou as equipes envolvidas na ação e elogiou a população que tem comparecido ao local. “O bairro Fazenda Aya fica distante do centro e, por isso, é fundamental que receba ações como essa. Nossas equipes têm feito um grande trabalho porque também estamos contando com a adesão dos pacientes. Esta atividade leva os serviços de Saúde aos quatro cantos da cidade”, salientou Ferreira.