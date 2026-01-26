'Saúde Itinerante' realiza 236 atendimentos em ação especial no fim de semana

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), promoveu 236 atendimentos na primeira ação especial do ano do programa “Saúde Itinerante”, realizada no último sábado (24/01) na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, no bairro Fazenda Aya. A mobilização levou uma estrutura completa para dentro da unidade escolar, transformando o espaço em um ponto de assistência aos moradores do bairro e do entorno.

No total, foram registradas 61 consultas médicas, além de diversos procedimentos e avaliações essenciais. Entre os serviços mais procurados estiveram a aferição de pressão arterial e o teste de glicemia capilar (dextro), ambos com 45 atendimentos cada. A ação também registrou 23 procedimentos de auriculoterapia, prática integrativa que auxilia no controle de dores e ansiedade, 19 avaliações odontológicas e 16 solicitações de exames laboratoriais, das quais seis coletas já foram realizadas no próprio local.

A estrutura ainda contemplou 11 testes rápidos (ISTs) e aplicação de oito doses de vacinas, contribuindo para a atualização das cadernetas. Além disso, duas palestras em alusão ao “Janeiro Branco”, abordando temas relacionados à saúde mental, foram promovidas.

A ação teve como foco atender públicos de diferentes faixas etárias, com atenção à saúde da mulher, do homem, da criança, do idoso e ao acolhimento em saúde mental. A proposta é facilitar o acesso principalmente de moradores de regiões mais afastadas da área central, reduzindo barreiras como deslocamento e tempo de espera nas unidades fixas. A previsão é de que a próxima atividade seja realizada em 21 de fevereiro, no mesmo local.

O secretário Diego Ferreira destacou o alcance da mobilização e o impacto direto na vida dos moradores. “Encerrar a primeira ação especial do ano com mais de duzentos atendimentos mostra que estamos no caminho certo ao levar a saúde para mais perto das pessoas. O ‘Saúde Itinerante’ amplia o acesso, fortalece a prevenção e garante que a população seja cuidada de forma mais próxima, humana e eficiente”, afirmou o chefe da pasta.