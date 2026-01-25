Sincomércio projeta aumento de até 4% nas vendas do comércio da região no Carnaval

O Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê (Sincomércio) projeta um aumento entre 2% e 4% nas vendas do comércio da região durante o Carnaval. Segundo o sindicato, as lojas devem fechar na terça-feira (17) e voltar a funcionar ao meio-dia da Quarta-feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro, conforme a tradição do setor.

Já nos demais dias, a tendência é das lojas se manterem abertas conforme o movimento, mas as atividades dependem de cada empresa. Esse modelo normalmente é definido por meio de negociação entre empresas e colaboradores, com utilização de banco de horas, abono ou compensação, sempre respeitando a legislação e as convenções coletivas.

De acordo com o sindicato, o avanço nas vendas costuma acontecer de forma proporcional à população dos municípios com maior base de consumo. Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis, por exemplo, tem perfil turístico e por isso devem receber aumento no fluxo de visitantes, impactando positivamente o comércio local.

O movimento “Moro Aqui, Compro Aqui, Ganho Aqui” reforça a importância de consumir no comércio local, seja para quem permanece na cidade ou para quem viaja, levando produtos da região e fortalecendo a economia dos municípios do Alto Tietê. A orientação do Sincomércio para os empresários é utilizarem o Carnaval como estratégia para fomentar vendas, valorizar os produtos regionais e aproveitar o fluxo de moradores e turistas em todas as cidades da base sindical.