'Smart Suzano' auxilia Romu em captura foragido da Justiça

A Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), capturou um foragido da Justiça durante patrulhamento preventivo na região central do município. A ocorrência foi registrada por volta das 19h25, na Travessa Guaió, no centro, na última quinta-feira (26/12).

A equipe foi acionada via rádio após a identificação de um indivíduo procurado pela Justiça, por meio do sistema de monitoramento “Smart Suzano”. Com base nas informações repassadas, os agentes intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito no endereço indicado, realizando a abordagem de forma segura.

Durante a consulta, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, com base no artigo 121 do Código Penal, que trata de homicídio. Diante da confirmação, o homem foi conduzido à Delegacia Central, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho integrado e do uso da tecnologia no combate à criminalidade. “A atuação da Romu demonstra a eficiência do patrulhamento ostensivo aliado aos sistemas de monitoramento, que permitem identificar e retirar de circulação pessoas procuradas pela Justiça”, afirmou.

Balbino também ressaltou o impacto das ações preventivas na segurança da população. “Esse resultado reforça o compromisso da Guarda Civil Municipal com a segurança dos moradores, garantindo uma cidade mais protegida e com respostas rápidas às demandas da sociedade”, completou.

A GCM segue intensificando as ações de patrulhamento em pontos estratégicos do município, com foco na prevenção de crimes e no apoio às forças de segurança, contribuindo para a manutenção da ordem pública e da sensação de segurança da população. A pasta também informa que a GCM recebe denúncias anônimas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.