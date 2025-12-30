Suzano está entre as 50 cidades que mais geraram empregos em um mês no Estado

Suzano confirmou sua força no mercado de trabalho ao aparecer entre as 50 cidades que mais geraram empregos formais no Estado de São Paulo durante o mês de outubro. Segundo levantamento divulgado pelo governo paulista, com base nos registros do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município somou 101 novos postos com carteira assinada.

O resultado reflete o desempenho das empresas locais e as políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento adotadas pela prefeitura. A gestão mantém o programa “Suzano Mais Emprego”, destinado a orientar e preparar trabalhadores desempregados para o mercado formal - com apoio para elaboração de currículo, treinamento para entrevistas, e encaminhamento para vagas diversas - e disponibiliza semanalmente oportunidades cadastradas por empresas da região.

Além disso, a administração renovou o convênio com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), instalado no Centro Unificado de Serviços (Centrus), reforçando a intermediação entre candidatos e empregadores e mantendo ativa a ponte entre a população e o mercado de trabalho local.

A cidade também aderiu ao Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), com o objetivo de promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, oferecendo atendimento individualizado, orientação, oficinas preparatórias, emissão de laudos funcionais e encaminhamento para empresas parceiras.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, a presença de Suzano no ranking estadual é fruto de ações planejadas e contínuas. “Estar entre as 50 cidades que mais geram empregos no Estado mostra que nossas políticas estão funcionando. Temos trabalhado para atrair empresas, desburocratizar processos e ampliar oportunidades para os suzanenses, e esse número confirma que estamos no caminho certo”, declarou.

Ele destacou que o saldo positivo de outubro demonstra não apenas crescimento pontual, mas uma tendência consolidada. “Nosso objetivo é garantir que esse ritmo se mantenha, sempre com foco na formalização e na criação de vagas que tragam estabilidade e direitos para a população”, afirmou o secretário.